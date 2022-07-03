Erdoğan, Anastasiadis’i böyle geri çevirmiş: Paris olmaz KKTC’de buluşalım

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İspanya’nın başkenti Madrid’deki tarihi NATO zirvesine, AB grubu içinde katılan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, zirve sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme imkânı bulduğunu açıkladı ve “Erdoğan’a Paris’te buluşma teklif ettim, Kıbrıs’ın kuzeyine gelmemi (KKTC) istedi, ben de ‘imkânsız’ yanıtını verdim” dedi.

MACRON ARACI OLDU

Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaklaşmak için her fırsatı değerlendiren ve yan yana geldiği bir anın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Anastasiadis, Lefkoşa’da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı. Rum lider, biri zirve diğeri ise akşam yemeği sırasında iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı bulduğunu anlattı ve “İlk görüşmeme Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yardımcı olmaya çalıştı. Bu nedenle Erdoğan’a Paris’te buluşma teklifinde bulundum” diye konuştu. Nikos Anastasiadis, gazetecilerin “Erdoğan ne karşılık verdi” sorusuna ise “Bana ‘Kıbrıs’ın kuzeyine (KKTC) gel’ cevabı verdi. Ben de ‘imkânsız’ karşılığını verdim” yanıtı verdi.

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AMACI KKTC’Yİ BAYPAS

Rum lider NATO zirvesine, ana konunun Ukrayna krizi olması nedeniyle AB grubu içinde katıldı, NATO ve AB liderlerinin yer aldığı akşam yemeğine de dahil oldu. Kıbrıs Türkleri ve KKTC’yi devre dışı bırakarak Kıbrıs sorununda Türkiye ile doğrudan görüşme yolları arayan Rum lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşma talebi ilk değil. Türkiye Anastasiadis’in geçmişteki benzer taleplerine ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması halinde olumlu cevap vereceğini belirtti.

NATO ÜYESİ DEĞİL

Kıbrıs Rum kesimi, 2004 yılında Annan planını reddetmesine ve KKTC’nin kabul etmesine rağmen bir anlaşmaya varılmadan tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne üye alınmıştı. Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyor. NATO’da Türkiye’nin vetosuyla karşı karşıya olan Kıbrıs Rum kesimi, NATO toplantılarına ancak AB ile ortak görüşmeler çerçevesinde katılabiliyor.

RUMLAR NE İSTİYOR

Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis, 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden ve federasyon temelinde devam etmek istiyor. NATO zirvesinde AB liderleriyle düzenlenen akşam yemeğinde kısa bir konuşma yapan Rum lider, ‘BM kararları’ diyerek Kıbrıs müzakerelerini federasyon temelinde sürdürmek istediğini de dile getirdi. Anatasiadis’in son dönemde tekrarladığı bir diğer talebi ise güven artırıcı önlem adı altında KKTC’nin Maraş kentininin BM üzerinden Rumlara iadesi.

KKTC NE DİYOR

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Türkiye ve KKTC geçen yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsviçre’de Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla yapılan gayriresmi Kıbrıs zirvesinde, federasyon temelinde müzakerelerin sona erdiğine dikkat çekerek, iki ayrı egemenlikte iki devletli çözüm teklifinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her fırsatta iki yarı devlet ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini söylüyor.