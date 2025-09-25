Erdoğan ‘2 devlet’ dedi, Kıbrıs siyaseti sallandı

Haberin Devamı

Erdoğan son 4 yıldır her BM konuşmasında aynı çağrıyı yapıyor, ancak son açıklama, KKTC’de önümüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki devletli çözümü savunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘destek’ diye yorumlandı.

CUMHURBAŞKANI TATAR ŞÜKRANLARINI SUNDU

BM konuşmasında Kıbrıs sorununa da yer veren Erdoğan, “Kıbrıs meselesinin çözümü daha önce defalarca denenmiş, ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle tüketilmiş federasyon modeli üzerine bina edilemez” diyerek KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu. Erdoğan’ın sadece BM kürsüsünde değil Kıbrıs’la ilgili yaptığı her açıklamada benzer ifadeler kullanmasına rağmen KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde olması nedeniyle ayrı bir gündem yarattı. Seçimlere 7 aday katılsa da yarış “iki devletli çözümü” savunan Tatar ile Rumlarla federasyon isteyen ana muhalefet lideri Tufan Erhürman arasında yaşanıyor. Erhürman seçilmesi halinde Türkiye’yi federasyon konusunda ikna edeceğini savunuyor. BM konuşması sonrasında Tatar yazılı bir açıklama yaparak Erdoğan’a şükranlarını sundu, rakibi Erhürman’a da “Türk halkı, Rumlarla federasyon ezberini tekrarlayanlara asla prim vermeyecektir” dedi.

GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK

Tatar, yarın New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başbaşa cumartesi günü ise, Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katılımıyla 3’lü görüşme gerçekleştirecek.

RUM MEDYASINDA BİRİNCİ HABER

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısı, Kıbrıs Türk medyasının yanısıra Rum medyasında da manşetlere çıktı. Rumlar, Erdoğan’ın federasyona karşı çıktığını sözlerine odaklanırken, Türk medyası, uluslararası tanınma çağrısını başlıklara taşıdı.