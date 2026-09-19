Erciyes öğrencisi Ahmet New Jersey’de boğuldu

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‘Work and Travel’ (WAT) programı kapsamında New Jersey eyaletinin North Wildwood şehrinde bulunan 21 yaşındaki Yimenici izin gününde Ocean Avenue yakınlarındaki sahilde denize girdi. Bu sırada akıntıya kapılan Yimenici bir grup sörfçü tarafından sudan çıkarıldı.



Bilinci kapalı olan Yimenici’ye sahilde ilk müdahale yapıldı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ahmet’in üniversite öğrencilerinin yaz tatili döneminde ABD’de yasal olarak çalışıp seyahat etmesini sağlayan WAT programı kapsamında Meksika yemekleri yapan bir restoranda çalıştığı öğrenildi.

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Öte yandan ailesinin maddi durumundan dolayı cenazenin Türkiye’ye getirilebilmesi için bağış platformu ‘GoFundMe’ üzerinden destek çağrısı başlatıldı.

Perşembe günü meydana gelen olayda hava sıcaklığının 28 derece olduğu buna rağmen cankurtaranın olmadığı belirtildi.

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