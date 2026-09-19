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Erciyes öğrencisi Ahmet New Jersey’de boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Erciyes Üniversitesi#Ahmet Yimenici#Work And Travel
Erciyes öğrencisi Ahmet New Jersey’de boğuldu
Merve Kaya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

 KAYSERİ’deki Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Yimenici ABD’de hayatını kaybetti.

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Work and Travel’ (WAT) programı kapsamında New Jersey eyaletinin North Wildwood şehrinde bulunan 21 yaşındaki Yimenici izin gününde Ocean Avenue yakınlarındaki sahilde denize girdi. Bu sırada akıntıya kapılan Yimenici bir grup sörfçü tarafından sudan çıkarıldı.

Bilinci kapalı olan Yimenici’ye sahilde ilk müdahale yapıldı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ahmet’in üniversite öğrencilerinin yaz tatili döneminde ABD’de yasal olarak çalışıp seyahat etmesini sağlayan WAT programı kapsamında Meksika yemekleri yapan bir restoranda çalıştığı öğrenildi.

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Öte yandan ailesinin maddi durumundan dolayı cenazenin Türkiye’ye getirilebilmesi için bağış platformu ‘GoFundMe’ üzerinden destek çağrısı başlatıldı.

Perşembe günü meydana gelen olayda hava sıcaklığının  28 derece olduğu buna rağmen cankurtaranın olmadığı belirtildi.

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Erciyes öğrencisi Ahmet New Jersey’de boğuldu

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#Erciyes Üniversitesi#Ahmet Yimenici#Work And Travel

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