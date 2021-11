Erçakıca'dan Hristofyas'a eleştiri

Ali RUHLUEL / LEFKOŞA, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın geçen haftaki Moskova ziyareti sırasında imzalanan belgede ve daha sonraki demeçlerde tekrar edilen görüşlerinin, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmayı amaçlayan görüşme sürecini olumsuz etkilemekte olduğunu bildirdi.

Erçakıca, yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümün parametrelerinin, iki liderin ortak açıklamaları ile belirlendiğine işaret ederek, “Hristofyas’ın her demecine yanıt vermek veya imzaladığı her belgeyi değerlendirmek gibi bir tutuma girmeyi doğru bulmamakla birlikte; son günlerde bu çabaların dozunun artmış olması, bizi bir gerçekliğin altını bir kez daha çizmek zorunda bırakmaktadır” dedi.



Rum tarafının Rusya ile imzaladığı manifestonun, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yolunda ilerlerken ihtiyaç duyulabilecek yardımları peşinen bloke etme amacına dönük olduğunun anlaşılmakta olduğunu belirten Hasan Erçakıca, şunları kaydetti:

“Anlaşılan odur ki, Kıbrıs Rum tarafı, BM Güvenlik Konseyi’nin çözüm bulma faaliyetlerine dengeli bir şekilde dahil olmasını peşinen önleyici tedbirler almaya çalışmaktadır. Bu çaba, Kıbrıs Rum tarafının niyetlerinin saptanması açısından değerlendirilmelidir. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs sorununu ’bir işgal sorunu’ olarak gördüğünü her vesile ile dile getirmekte ve ’Kıbrıs’ın tek sorununun yüzde 37 oranındaki toprağının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş olması’ olduğunu ileri sürmektedir. Oysa onlar da biliyorlar ki, görüşme masasında yeni ortaklık devletinin nasıl kurulacağı görüşülmektedir. Kuracağımız yeni ortaklık devleti, “Kıbrıs Cumhuriyetiönin üniter yapısının federasyona dönüşmesi ile oluşacak da değildir. Bu devlet, iki halkın ayrı ayrı referandumlarla onaylayacağı anlaşma ile şekillenecek yeni bir ortaklık olacaktır.”



Hasan Erçakıca, Kıbrıs Rum tarafının, onlar için artık saplantı haline gelmiş olan ideolojik bir duruştan hareketle Kıbrıs adasında ‘tek bir halk' yaşadığı görüşünü dünyaya kabul ettirmek için çalıştığını da ifade ettiği açıklamasında, şöyle dedi:

“insan topluluklarını ‘tek bir halk’ haline getiren temel etken, psikolojik birlikteliktir. Kıvançta ve tasada birlik olamayan toplulukları ’tek halk’ olarak niteleyemeyiz. Kıbrıs’ta tek bir halk yoktur. Esas olarak Kıbrıs Rum halkı ve Kıbrıs Türk halkı vardır”



Bu nedenle, 1960’ta kurulan devletin, Kıbrıs Rum tarafının ileri sürmeye çalıştığı gibi ‘üniter bir devlet' değil; fonksiyonel federasyon olduğunu' ifade eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, “Kaldı ki, yeni birleşik Kıbrıs devleti, bu devletin evrimleşmesi ile oluşmayacaktır. Görüşme süreci ile “Yeni bir ortaklık devleti’ kurulacaktır'' dedi.



Sözcü Erçakıca, Kıbrıs Rum tarafının ısrarla sürdürmeye çalıştığı bu tartışmanın, çözüm sürecinin ihtiyaç duyduğu olumlu atmosferin dağılmasına neden olduğunu ve sonuçta çözüm sürecine zarar verdiğini bildirdi. Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya çalışırken, iki halkın duygu ve düşüncelerini birleşmeden yana oluşturması için de çaba göstermek gerektiğine; en azından, çözümü zorlaştıracak faaliyet ve demeçlerden kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Erçakıca, şöyle dedi:



“Kıbrıs’ın birleşmesi; bütün dünyanın bizden beklediği, ayrıca yurdumuza ve dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluk gereği gerçekleştirmemiz gereken bir görevdir. Kıbrıs Türk tarafı, çözüm sürecine bu anlayışla katkı koymaya devam edecek. Ancak, Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas veya diğer Kıbrıslı Rum sözcüler tarafından ifade edilen görüşlerin bizi bağlamadığının, görüşme masasında saptanan parametrelerin, başkaları ile imzalanan manifestolarla veya sık sık tekrarlanan demeçlerle değiştirilemeyeceğinin; görüşme masasında konuşulmayan ve tarafların mutabakatına konu olmayan hususların geçerli olamayacağının da bilinmesi gerekmektedir. Bu konudaki görüşlerimiz ve tutumumuz, yarın gerçekleşmesi beklenen liderler görüşmesinde, Cumhurbaşkanımız tarafından Kıbrıs Rum tarafı ile Birleşmiş Milletler yetkililerine ayrıca iletilecektir.”