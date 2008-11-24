Erçakıca'dan Hristofyas'a eleştiri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Erçakıca'dan Hristofyas'a eleştiri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın geçen haftaki Moskova ziyareti sırasında imzalanan belgede ve daha sonraki demeçlerde tekrar edilen görüşlerinin, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmayı amaçlayan görüşme sürecini olumsuz etkilemekte olduğunu bildirdi.

Erçakıca, yazılı açıklamasında, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümün parametrelerinin, iki liderin ortak açıklamaları ile belirlendiğine işaret ederek, “Hristofyas’ın her demecine yanıt vermek veya imzaladığı her belgeyi değerlendirmek gibi bir tutuma girmeyi doğru bulmamakla birlikte; son günlerde bu çabaların dozunun artmış olması, bizi bir gerçekliğin altını bir kez daha çizmek zorunda bırakmaktadır” dedi.

Rum tarafının Rusya ile imzaladığı manifestonun, Kıbrıs sorununa çözüm bulma yolunda ilerlerken ihtiyaç duyulabilecek yardımları peşinen bloke etme amacına dönük olduğunun anlaşılmakta olduğunu belirten Hasan Erçakıca, şunları kaydetti:
“Anlaşılan odur ki, Kıbrıs Rum tarafı, BM Güvenlik Konseyi’nin çözüm bulma faaliyetlerine dengeli bir şekilde dahil olmasını peşinen önleyici tedbirler almaya çalışmaktadır. Bu çaba, Kıbrıs Rum tarafının niyetlerinin saptanması açısından değerlendirilmelidir. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs sorununu ’bir işgal sorunu’ olarak gördüğünü her vesile ile dile getirmekte ve ’Kıbrıs’ın tek sorununun yüzde 37 oranındaki toprağının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş olması’ olduğunu ileri sürmektedir. Oysa onlar da biliyorlar ki, görüşme masasında yeni ortaklık devletinin nasıl kurulacağı görüşülmektedir. Kuracağımız yeni ortaklık devleti, “Kıbrıs Cumhuriyetiönin üniter yapısının federasyona dönüşmesi ile oluşacak da değildir. Bu devlet, iki halkın ayrı ayrı referandumlarla onaylayacağı anlaşma ile şekillenecek yeni bir ortaklık olacaktır.”

Hasan Erçakıca, Kıbrıs Rum tarafının, onlar için artık saplantı haline gelmiş olan ideolojik bir duruştan hareketle Kıbrıs adasında ‘tek bir halk' yaşadığı görüşünü dünyaya kabul ettirmek için çalıştığını da ifade ettiği açıklamasında, şöyle dedi:
“insan topluluklarını ‘tek bir halk’ haline getiren temel etken, psikolojik birlikteliktir. Kıvançta ve tasada birlik olamayan toplulukları ’tek halk’ olarak niteleyemeyiz. Kıbrıs’ta tek bir halk yoktur. Esas olarak Kıbrıs Rum halkı ve Kıbrıs Türk halkı vardır”

Bu nedenle, 1960’ta kurulan devletin, Kıbrıs Rum tarafının ileri sürmeye çalıştığı gibi ‘üniter bir devlet' değil; fonksiyonel federasyon olduğunu' ifade eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Erçakıca, “Kaldı ki, yeni birleşik Kıbrıs devleti, bu devletin evrimleşmesi ile oluşmayacaktır. Görüşme süreci ile “Yeni bir ortaklık devleti’ kurulacaktır'' dedi.

Sözcü Erçakıca, Kıbrıs Rum tarafının ısrarla sürdürmeye çalıştığı bu tartışmanın, çözüm sürecinin ihtiyaç duyduğu olumlu atmosferin dağılmasına neden olduğunu ve sonuçta çözüm sürecine zarar verdiğini bildirdi. Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya çalışırken, iki halkın duygu ve düşüncelerini birleşmeden yana oluşturması için de çaba göstermek gerektiğine; en azından, çözümü zorlaştıracak faaliyet ve demeçlerden kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Erçakıca, şöyle dedi:

“Kıbrıs’ın birleşmesi; bütün dünyanın bizden beklediği, ayrıca yurdumuza ve dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluk gereği gerçekleştirmemiz gereken bir görevdir. Kıbrıs Türk tarafı, çözüm sürecine bu anlayışla katkı koymaya devam edecek. Ancak, Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas veya diğer Kıbrıslı Rum sözcüler tarafından ifade edilen görüşlerin bizi bağlamadığının, görüşme masasında saptanan parametrelerin, başkaları ile imzalanan manifestolarla veya sık sık tekrarlanan demeçlerle değiştirilemeyeceğinin; görüşme masasında konuşulmayan ve tarafların mutabakatına konu olmayan hususların geçerli olamayacağının da bilinmesi gerekmektedir. Bu konudaki görüşlerimiz ve tutumumuz, yarın gerçekleşmesi beklenen liderler görüşmesinde, Cumhurbaşkanımız tarafından Kıbrıs Rum tarafı ile Birleşmiş Milletler yetkililerine ayrıca iletilecektir.”

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin