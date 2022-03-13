Erbil'e füze saldırısı... İsrail basını İran'ı işaret etti!

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dayken bir saldırı haberi de Irak'tan geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Erbil kentini füze saldırısının hedefi oldu.

IKBY hükümetine bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil’i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından, ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin ABD Konsolosluğu ve 'Kürdistan 24' isimli kanala ait binanın bulunduğu bölgenin yakınlarına düştüğü açıklanırken, Buranın özellikle hedef alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki saldırıları kınadı, İsrail basını ise füze saldırısının arkasında İran olduğunu yazdı.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, füzelerin İran'dan fırlatıldığını söyledi.

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İran devlet medya kuruluşu IRNA ise saldırıda 'gizli İsrail üslerinin' hedef alındığını iddia etti.

Füze saldırısı herhangi bir can kaybına neden olmazken IKBY Başbakanı Mesrur Barzani düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi.

Barzani Erbil'e düzenlenen füze saldırısını kınayarak, 'Erbil korkaklara boyun eğmeyecek' dedi.

Barzani’ye yakınlığı bilinen televizyon kanalına ait binada füzeler nedeniyle maddi hasar meydana geldiği ve kanalın yayına kısa bir süre ara verdiği bildirildi.

BM'DEN TEPKİ GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyonu tarafından yapılan açıklamada, 'iğrenç saldırı' ifadeleri kullanılırken, 'Iraklılar ülkelerinin egemenliğini hedef alan veya birliğini baltalayan herhangi bir eyleme karşı durmalıdırlar' denildi.

BM açıklamasında saldırının arkasında duranların mutlaka cezalandırılması gerektiği de vurgulandı.

SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI MI?

İran ve müttefikleri, İranlı general Kasım Süleymani'nin Irak'ta Amerikan insansız hava aracı ile öldürülmelerinin ikinci yıldönümünü anarken, Irak'ta yaşanan bu tür saldırılarda yılın başından beri bir artış gördü.

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Ocak ayı sonlarında, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na altı roket atılmış, saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.