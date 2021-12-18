Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde dün sabaha karşı aşırı yağışların yol açtığı ve 1'i Türk vatandaşı, 1'i 10 aylık bebek olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, selin yol açtığı hasarı ve durumu yakından takip etmek için Erbil Valisi Omid Hoşnav ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Barzani'nin, zarar gören evlerin onarımı ve temizlenmesi ve gıda yardımı için 1 milyar Irak dinarı (680 bin Dolar) bütçe ayırdığı bildirildi.

OKULLAR TATİL



Büyük maddi hasara neden olan selin ardından başlatılan temizleme çalışmaları devam ederken, IKBY Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, felaket bölgelerindeki okulların tatil edildiğini duyuruldu. Tatilin selden etkilenen bölgelerde durumun normalle dönmesine kadar devam edeceği, kararın öğrenci ve eğitim kadrolarını kapsadığı vurgulandı.

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI



IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü ise bölgenin önümüzdeki Salı günü yoğun kar yağışı etkisi altında kalacağını konusunda uyarıda bulundu. IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürü Fazıl İbrahim, bölgede Salı gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağı, dağlık bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulundu.