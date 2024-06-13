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Erbil’de petrol rafinerisinde sebebi bilinmeyen yangın korkuttu

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#Erbil#Petrol Rafinerisi#Yangın
Erbil’de petrol rafinerisinde sebebi bilinmeyen yangın korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 11:48

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil şehrinde yer alan petrol rafinerisinde dün akşam çıkan yangın hala söndürülemedi. Yangının çıkış sebebi ise bilinmiyor.

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Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti. Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

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#Erbil#Petrol Rafinerisi#Yangın

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