AA
Haber GiriÅŸ: 07.03.2020 - 08:15,
Erbil'de ilk koronavirüs vakasÄ± tespit edildi
Irak'Ä±n Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakasÄ± tespit edildi.
BÃ¶lgedeki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada virÃ¼s taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen kiÅŸinin 33 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±n olduÄŸu belirtildi.ÂIrak genelinde vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 47'ye yÃ¼kseldiÄŸi kaydedildi. Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde daha Ã¶nce 8 kiÅŸide koronavirÃ¼s tespit edilmiÅŸti.
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