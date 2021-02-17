Erbil’de havalimanı ve ABD üssüne saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de yer alan Uluslararası Erbil Havalimanı ve yakınındaki Amerikan askeri üssü önceki gece füze saldırısına hedef oldu. ABD’li güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erbil’de havalimanına yapılan saldırıda 5’i sözleşmeli personel, biri ABD askeri ve 3’ü sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Bir sözleşmeli personel de hayatını kaybetti. Roketlerin 10’u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti. Amerikan AP’nin haberine göre, DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon hayatını kaybeden personelin ABD vatandaşı olmadığını açıkladı.

Şİİ MİLİS GRUBU ÜSTLENDİ

AP, saldırıyı Saraya Evliya ed-Dam (Kan Tugayının Muhafızları) adlı İran yanlısı bir Şii milis grubunun üstlendiğini yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Erbil’deki füze saldırılarından dolayı “öfkeli” olduklarını belirtti ve “Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’ye ulaşarak olayı görüştük” dedi. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Iraklı mevkidaşı Cuma İnad Saadun ile bir telefon görüşmesi yaptı.

ANKARA KINADI

Türk Dışişleri Bakanlığı, Erbil’deki roket saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. Açıklamada, Erbil halkına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne, Irak hükümetine ve DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada “Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.