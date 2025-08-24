Epstein’in sevgilisi ifade verdi: Trump’ı rahatlatan itiraflar

×
Dünya Haberleri

ABD’yi meşgul eden milyarder pedofil Jeff Epstein dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Epstein’in cinsel istismara yataklık suçundan hapiste olan sevgilisi Ghislaine Maxwell, Epstein ile arkadaş olan Trump’ı uygunsuz bir tavır içinde görmediğini söyledi. Maxwell, Epstein’in şantaj amaçlı bir müşteri listesi olduğu iddialarını da reddetti.

2019 yılında reşit olmayan kızlarla ilişki yaşayıp ünlü müşterilerine pazarladığı suçlamasından yargılanmayı beklerken hapiste ölü bulunan Amerikalı milyarder pedofil Jeff Epstein, ABD kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Trump’ın özellikle seçim öncesi Epstein dosyalarını açmayı vadetmesi ve sonrasında ise Adalet Bakanlığı’nın ‘müşteri listesi yoktu’ diye kısa bir açıklama yapması kuşku yaratmıştı.

YENİDEN SORGULANDI

Şimdi ise Epstein’in reşit olmayan kızları fuhuşa zorlamak ve cinsel istismara yataklık yapmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan sevgilisi Ghislaine Maxwell’in 24-25 Temmuz tarihlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’a verdiği ifadenin dökümü ve ses kayıtları yayınlandı. Epstein’in bir yabancı istihbarat örgütü ile birlikte çalıştığı ve müşteri listesinde Donald Trump’ın olduğuna dair iddiaların arkasından gelen açıklamalar dikkat çekti.

‘MÜŞTERİ LİSTESİ YOK’

Maxwell, Trump ile muhtemelen ilk kez 1990’da, gazete patronu babası Robert Maxwell, New York Daily News’in sahibiyken tanıştığını söyledi. Maxwell, Trump ile Epstein’ın uzun yıllar aynı sosyal çevrede yer aldığına işaret ederek “Nasıl tanıştıklarını ve nasıl arkadaş olduklarını bilmiyorum. Onları birlikte gördüğümü hatırlıyorum, ama arkadaşça davranıyorlardı” dedi. Maxwell, Epstein’in bir ‘müşteri listesi’ olduğundan haberi olmadığını da söyledi.

‘UYGUNSUZ BİR ŞEY YOK’

Küçük kızları zengin erkeklere masözlük yapmaya zorlamakla suçlanan Maxwell, soru üzerine Trump’ı hiç masaj hizmeti alırken görmediğini söyledi. “Başkan’ın hiçbir şekilde uygunsuz bir ortamda bulunduğuna şahit olmadım. Başkan hiç kimseye karşı uygunsuz davranmazdı. Onunla birlikte olduğum zamanlarda her bakımdan bir beyefendiydi” dedi. Maxwell, Trump’ı 2000’lerin ortalarından beri yine sosyal bir ortamda görmediğini de ifade etti.

‘CLINTON’I DA GÖRMEDİM’

Maxwell, Epstein ile seyahat eden eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da masaj hizmeti aldığını hatırlamadığını aktardı. Maxwell’e göre, Epstein’ın elinde yüksek profilli kişilerin cinsel suçlar işlediğine dair herhangi bir video ya da fotoğraf kanıtı yoktu. Ayrıca Maxwell, Epstein’ın güçlü kişilere şantaj yaptığına ilişkin herhangi bir olay duymadığını ya da tanık olmadığını da belirtti.

‘İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ’

Epstein için masöz bulduğunu söyleyen Maxwell ancak “yaşlarını veya kimlik bilgilerini hiç kontrol etmediğini” söyledi. 63 yaşındaki kadın, her ne kadar Epstein’in kimseye şantaj yapmadığını belirtse de ölümünün iddia edildiği gibi ‘intihar’ olduğuna inanmadığını söyleyerek bunu hapishane idaresinin kötü yönetimine bağladı.

HAPİSHANE ŞARTLARINI İYİLEŞTİRDİLER

- Ghislaine Maxwell geçen ay iki gün boyunca Florida’daki bir adliyede Adalet Bakan Yardımcısı Blanche tarafından sorgulandı. Kendisine sınırlı bir dokunulmazlık verildi ve yanlış bir ifade dışında söylediği herhangi bir şey için kovuşturma korkusu olmadan özgürce konuşmasına izin verildi.

- Maxwell şartlarından şikayet ettiği Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden Teksas’ta daha düşük güvenlikli bir cezaevine nakledilmişti.

- Cinsel suçlardan hüküm giymiş birine bu tür bir kolaylık sağlanması tepki çekerken bu transferin Maxwell’in Adalet Bakan Yardımcısı’na ifade vermesiyle de ilgili olabileceği iddia edildi.

- Hatta Trump’ın Maxwell’i affedebileceği gündeme geldi ve bu soruldu. Trump ise ‘Henüz düşünmedim. Bunu yapmaya yetkim var’ diyerek açık kapı da bıraktı.

