Epstein’in ortağı susma hakkını kullandı... Affederse konuşurum

Haberin Devamı

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin son yayınlanan 3 milyonu aşkın belge dünya gündemini sarsmaya devam ederken, Epstein’in suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (64) önceki gün ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin karşısına cezasını çektiği Teksas’taki hapishaneden video konferans yöntemiyle çıktı. Kahverengi mahkûm gömleği giydiği görülen Maxwell, Komite’nin Epstein soruşturmasına ilişkin sorularını ABD Anayasası’nın kendisine verdiği “susma hakkı”nı kullandığını belirterek yanıtlamayı reddetti. Avukatı da ABD Başkanı Donald Trump’tan müvekkili için af çıkarmasını istedi.

‘TRUMP VE CLINTON YANLIŞ YAPMADI’

Maxwell’in avukatı Oscar Markus, duruşma sırasında yaptığı ve daha sonra sosyal medya platformu X’te yayınladığı açıklamada “Eğer bu komite ve Amerikan kamuoyu gerçekten de yaşananlar hakkında sansürsüz gerçeği duymak istiyorsa, önlerinde açık bir yol var. Bayan Maxwell, Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde, tam ve dürüst bir şekilde konuşmaya hazırdır” ifadelerini kullandı. Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’a da değinen avukat “Örneğin, hem Başkan Trump hem de Başkan Clinton herhangi bir yanlış yapmamıştır. Bunun nedenini yalnızca Bayan Maxwell açıklayabilir ve kamuoyu bu açıklamayı duyma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı. Trump, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada Maxwell’i affetme “yetkisi” olduğunu, ancak “bu konuyu hiç düşünmediğini” söylemişti.

Haberin Devamı

TRUMP, EPSTEIN’İ İHBAR ETMİŞ

EPSTEIN belgeleri arasında Trump’ın, pedofili milyarderi polise ihbar ettiği belirtilen bir FBI belgesinin de yer aldığı ortaya çıktı. FBI’ın 302 numaralı belgesine göre, Trump 2006 yılında Palm Beach Polis Şefi Michael Reiter’ı arayarak, “Çok şükür Epstein’i durduruyorsunuz, herkes onun ne yaptığını biliyordu” ifadelerini kullandı. Belgede “Trump, Epstein hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen ilk kişilerden biriydi” denildi. Reiter, telefon konuşmasına ilişkin bilgiyi Ekim 2019’da FBI ile paylaştı. Trump, Epstein ile yakın bir dostluğu olduğu iddialarını defalarca kez reddetmiş, aralık ayında yaptığı bir açıklamada da “Onu Mar-a-Lago’dan ben kovdum” demişti.

Haberin Devamı

9 YAŞINDA MAĞDUR VAR

ABD Kongresi üyeleri tarafından incelenen dosyalar, Epstein skandalının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu gözler önüne serdi. Kongre üyeleri Thomas Massie ve Ro Khanna, dosyalarda en az altı güçlü erkeğin kimliğinin bilinçli şekilde gizlendiğini açıkladı. Bu kişiler arasında üst düzey bir yabancı siyasetçinin de bulunduğu iddia ediliyor. Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin de dosyalarda hiç bilinmeyen mağdurların bulunduğunu açıkladı. Raskin “15 yaşında, 14 yaşında, 10 yaşında çocuklar var. Bugün dokuz yaşında bir çocuktan bahsedildiğini gördüm. Bu gerçekten korkunç ve kabul edilemez” dedi.

KRAL SORUŞTURMAYA DESTEK VERECEK

Haberin Devamı

Jeffrey Epstein skandalına ilişkin ortaya saçılan yeni belgeler, İngiliz Kraliyet Ailesi üzerindeki baskıyı büyütürken, Kral 3. Charles ilk kez doğrudan devreye girmek zorunda kaldı. Buckingham Sarayı, Kral’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında gündeme gelen iddialar nedeniyle polisle iş birliğine hazır olduklarını açıklayarak krizin boyutunu teyit etti. Saray sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Kral’ın, Andrew hakkındaki iddialardan derin endişe duyduğu belirtilirken, şimdiye dek atılan adımların benzeri görülmemiş olduğu vurgulandı. Açıklama, kraliyetin konuyu artık görmezden gelmesinin mümkün olmadığını ortaya koydu. Şikâyette, Mountbatten-Windsor’un ‘Ticaret ve Yatırım Özel Temsilcisi’ olarak görev yaptığı dönemde resmî sırları ihlal etmiş olabileceği öne sürülüyor. Andrew’un Singapur, Hong Kong ve Vietnam ziyaretlerine ilişkin resmî raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein’a iletmiş olabileceğine işaret ediliyor.

Haberin Devamı