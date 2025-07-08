Epstein’ın müşteri listesi yokmuş

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakanlığı ve Amerikan gizli servisi FBI’ın yürüttüğü soruşturmada cinsel istismar ve pedofiliden yargılandığı sırada hücresinde ölü bulunan milyarder işinsanı Jeffrey Epstein’ın elinde şantaj amaçlı ‘müşteri listesi’ bulunduğuna dair bir kanıt bulunamadığı belirtildi. Axios haber sitesinin ulaştığı belgelere göre soruşturmada, Epstein’ın 2019 yılında cezaevi hücresinde ölü bulunduğu gün ve bir önceki akşama ait güvenlik kamerası kayıtları da incelendi.

HÜCRESİNE GİREN OLMADI

Güvenlik kamerası kayıtlarında, söz konusu zaman diliminde Epstein’ın hücresine herhangi birinin girdiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Epstein’ın aralarında ünlü siyasetçilerin de bulunduğu müşteri listesi bulunduğu gerekçesiyle hapiste örtbas amaçlı öldürülmüş olabileceğine dair komplo teorileri mevcuttu. Ancak soruşturmada intihar nedeniyle öldüğü sonucuna varıldı. Yeni soruşturmayla Donald Trump yönetimi, Epstein davası ve ölümüyle ilgili komplo teorilerini ilk kez resmi olarak yalanlamış oluyor.

Haberin Devamı

Ghislaine Maxwell, Epstein’a cinsel istismar için aracılık etmekten 20 yıl hapis cezası aldı. Daha önce açıklanan Epstein dava dosyasında, ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton, Prens Andrew, Kevin Spacey, Michael Jackson ve David Copperfield gibi ünlü isimler yer almıştı.

TRUMP DOSYADA İDDİASI

Jeffrey Epstein, ABD’de uzun yıllar boyunca yüksek sosyeteye yakınlığıyla bilinen bir iş insanıydı. 2019 yılında, Karayipler’deki özel adası Little Saint James’te reşit olmayan kız çocuklarını cinsel istismara zorlayan bir suç ağı kurmaktan tutuklanmıştı. Epstein, 10 Ağustos 2019 yılında cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu. Trump ile arası açılan Elon Musk, geçen ay Trump’ın adının Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığını ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmişti.