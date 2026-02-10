Epstein’in eski sevgilisi ABD Kongresi’nde ifade vermeyi reddetti

Haberin Devamı

Texas’taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti. Maxwell’in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, ‘suçlu hale düşmemek için’ ABD Anayasası’nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan ‘kaçındığı’ belirtildi.

Maxwell’e, Epstein’in olası işbirlikçileri ve neden bazı isimler hakkında suçlama yöneltilmediği üzerinde sorular sorulması bekleniyordu. Maxwell, insan ticareti ve cinsel sömürü suçları dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.