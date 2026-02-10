Epstein’in eski sevgilisi ABD Kongresi’nde ifade vermeyi reddetti

×
Dünya Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:00

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e dair yayınlanan son belgelerin yarattığı sarsıntı sürerken, Epstein’in suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell (64), ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından dün ifade vermeye çağırıldı.

Texas’taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp işbirliğinde bulunmayı reddetti. Maxwell’in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, ‘suçlu hale düşmemek için’ ABD Anayasası’nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan ‘kaçındığı’ belirtildi.

Maxwell’e, Epstein’in olası işbirlikçileri ve neden bazı isimler hakkında suçlama yöneltilmediği üzerinde sorular sorulması bekleniyordu. Maxwell, insan ticareti ve cinsel sömürü suçları dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

