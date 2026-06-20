Epstein’in eski asistanı ifade verdi: 18 yıl boyunca ne biliyordu?

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ABD’de Jeffrey Epstein dosyası bir kez daha Washington gündeminin merkezine oturdu. Çocuklara ve genç kadınlara yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Epstein’in 18 yıl boyunca kişisel asistanlığını yapan Lesley Groff, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde kapalı oturumda ifade verdi.

59 yaşındaki Groff’un Kongre binasına girerken oldukça gergin göründüğü, iki kişinin eşliğinde salona alındığı belirtildi. Groff, Epstein dosyalarında adı en çok geçen kişilerden biri olarak dikkat çekiyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre, belgelerde Groff’un ismi 160 binden fazla kez geçiyor. Bu sayı, Epstein’in ardından en yüksek kayıt olarak öne çıkıyor.

18 YILLIK GÖREV



Lesley Groff, 2001 yılından Epstein’in 2019’daki tutuklanmasına kadar onun kişisel asistanı olarak çalıştı. Bu süre boyunca Epstein’in takvimini yönetti, seyahatlerini ayarladı, iş insanları ve siyasetçilerle görüşmelerini organize etti.

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Epstein’in özel hayatına ve günlük programına bu kadar yakın olması, Groff’un ne bildiği sorusunu yıllardır tartışmalı hale getirdi.

Kongre’deki kapalı oturumda Groff’a özellikle Epstein’in evlerine çağrılan genç kadınlar ve “masaj” randevuları soruldu. Epstein’in mağdurlarından bazıları, FBI’a verdikleri ifadelerde Groff’un bu randevular için kendileriyle iletişime geçen kişi olduğunu söyledi.

Groff ise milletvekillerine, söz konusu masajların profesyonel masaj terapistleri tarafından yapıldığını sandığını ifade etti. Epstein’in Manhattan’daki evinde kadınlara yönelik istismardan haberdar olmadığını savundu.

“SADECE İŞ İLİŞKİSİYDİ”



Groff’un ifadesine aşina kaynaklara göre eski asistan, Epstein ile ilişkisinin “tamamen iş odaklı” olduğunu söyledi. Epstein ile romantik ya da cinsel bir ilişkisi olmadığını da belirtti.

Groff, Epstein bağlantısı nedeniyle üzerinde bir “damga” taşıdığını, bu durumun arkadaş çevresini uzaklaştırdığını ve ailesini tacizlere açık hale getirdiğini anlattı.

Ancak bazı milletvekilleri bu savunmaya şüpheyle yaklaştı. Demokrat Temsilci Stephen Lynch, Groff’un Epstein’i 18 yıl boyunca tanımasına rağmen yaşananlardan habersiz olduğunu söylemesini “son derece tutarsız” bulduğunu ifade etti.

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Lynch, Groff’a Epstein’in masaj randevuları ve bu süreçte uygunsuz bir şey görüp görmediği konusunda sorular yönelttiğini söyledi. Ayrıca Epstein’in o dönemde kayıtlı bir cinsel suçlu olduğunu ve yetkililere bildirim yapmak zorunda bulunduğunu hatırlattı.

ŞANTAJ İDDİASI



Groff’un ifadesinde dikkat çeken başlıklardan biri de Epstein’in geçmişte kendisine anlattığı iddia edilen “şantaj” söylemi oldu.

Eski asistan, Epstein’in Florida’daki 2008 tarihli dava sürecinde kendisine şantaja uğradığını söylediğini ve o dönem bu açıklamaya inandığını belirtti. Epstein, 2008’de reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçlamasıyla yaptığı anlaşma sonucunda hapis yatmış, ancak aldığı cezanın hafifliği yıllarca tartışma konusu olmuştu.

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Kongre soruşturması ise Epstein dosyalarının devlet kurumları tarafından nasıl ele alındığını, kimlerin ne bildiğini ve kamuoyuna açıklanmayan belgelerde hangi ilişkilerin yer aldığını incelemeyi amaçlıyor.

SİYASETÇİLERLE TEMASLAR



Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan e-postalarda Groff’un, Epstein’in bazı önde gelen iş insanları ve siyasetçilerle görüşmelerini organize ettiği görülmüştü.

Bu yazışmalarda Groff’un, bugün ABD Ticaret Bakanı olan Howard Lutnick’in ailesini 2012’de Epstein’in Karayipler’deki adasına öğle yemeğine davet eden e-postayı gönderdiği de yer aldı.

Lutnick daha önce Denetim Komitesi’nde Epstein ile ilişkisine dair ifade vermişti. Epstein’in 2008’deki mahkumiyetinden sonra onunla bağını ne zaman kestiği konusunda yaptığı farklı açıklamalar nedeniyle dikkat çekmişti.

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Groff ise Kongre’de Epstein’in kötü şöhretli adasına gittiğini doğruladı ancak çalışmalarının büyük bölümünü New York’ta yürüttüğünü söyledi.

Eski asistan, Epstein ve Ghislaine Maxwell’in kendisine onların arkadaşları ve iş çevresiyle sosyalleşmemesi gerektiğini söylediğini de anlattı. Groff’a göre ikili, kendi özel ilişkilerinin ve işlerinin onun konusu olmadığını vurguluyordu.

TRUMP İDDİASI DA GÜNDEME GELDİ



Epstein soruşturması ABD siyasetinde iki partiyi de ilgilendiren hassas bir başlık haline gelmiş durumda. Demokratlar, dosya kapsamında Donald Trump ile Epstein arasındaki geçmiş temasları da gündeme getirmeye çalışıyor.

Temsilci Stephen Lynch, Groff’un Trump ile Epstein arasında birden fazla telefon görüşmesi ayarladığını söyledi. Ancak bu görüşmelerin tarihleri konusunda ayrıntı vermedi.

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Trump ise daha önce Epstein ile bağını 2000’li yılların ortasında kestiğini söylemişti. Gerekçe olarak da Epstein’in Mar-a-Lago’daki kadın çalışanlara yönelik “rahatsız edici” davranışlarını göstermişti. Trump, kendisini Epstein dosyalarıyla ilişkilendirme çabalarını “Demokratların aldatmacası” olarak nitelendiriyor.

MAĞDURLARIN İDDİALARI



Epstein dosyalarında yer alan 2019 tarihli bir savcılık notunda, Epstein’in istismar düzenini “masaj” randevuları üzerinden yürüttüğü belirtilmişti. Belgelerde, mağdurların çoğunun istismar döneminde 15 ya da 16 yaşlarında olduğu ifade edilmişti.

Savcılık notunda Epstein’in, kız çocuklarını ve genç kadınları evlerine “masaj” için çağırdığı, ardından bazı mağdurlara başka kişileri getirmeleri için para ödediği aktarılmıştı. Bu yapı, belgelerde cinsel sömürüye dayalı bir piramit düzeni olarak tanımlanmıştı.

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Epstein mağdurlarından Marina Lacerda da daha önce yaptığı açıklamada, Groff’un kendisini sık sık arayarak Epstein’in evine gitmesini söylediğini ileri sürdü. Lacerda, bu süreç nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldığını iddia etti.

Daha önce yayımlanan bazı e-postalarda Groff’un genç kadınlarla randevu ayarladığına dair ifadeler de yer aldı. Ancak Groff, hakkındaki iddialara rağmen bugüne kadar herhangi bir suçla itham edilmedi.

AVUKATINDAN SAVUNMA



Lesley Groff’un avukatı Michael Brachner, daha önce yaptığı açıklamada müvekkilinin savcılarla gönüllü olarak görüştüğünü ve kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtladığını belirtti.

Brachner, savcılığın Groff hakkında dava açmamasının, onun Epstein’in suçlarına karışmadığını gösterdiğini savundu. Avukat, Groff’un Epstein’in yaptıklarından tiksinti duyduğunu ve mağdurların yaşadıkları nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Groff’un Kongre’de verdiği ifadenin dökümünün ilerleyen dönemde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu ifade, Epstein’in yakın çevresindeki kişilerin ne bildiği ve dosyanın yıllarca nasıl ele alındığına dair tartışmaları yeniden alevlendirebilir.