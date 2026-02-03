Epstein’in bal tuzağı

Haberin Devamı

ABD’de Adalet Bakanlığı’nın “reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak” ile suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e dair geçen hafta yayınladığı 3 milyon belgenin yarattığı sarsıntı sürüyor. Son belgeler ışığında İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından, Epstein’in suç imparatorluğunun Rus istihbaratı (KGB/FSB) ile olan bağları mercek altına alındı. Söz konusu haberde, Epstein’in KGB ile birlikte çalıştığı ve dünyanın en büyük ‘bal tuzağı’ operasyonunu yürüttüğü öne sürüldü. Habere göre istihbarat kaynakları, Epstein’in “Rus kızları” üzerinden kurduğu ağ ile Batılı siyasetçilere şantaj yaptığına inanıyor. Bir kaynak, Epstein’e ilişkin son yayınlanan belgelerde adı geçen isimlere atıfta bulunarak “Prens Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton ve diğerleri, teknolojiyle donatılmış bir adada, kendilerini zor durumda bırakacak konumlara getirilmişler. Bu, dünyanın en büyük bal tuzağı operasyonu” ifadelerini kullandı.

RUS PARASINI BATI’YA AKTARIYOR

Öte yandan kaynaklar, son yayınlanan belgelerde Rus lider Vladimir Putin’in adının binden fazla kez geçmesi ve Moskova’ya atıfta bulunan 9 binden fazla belgenin yer almasının, Epstein’in “finansçı kariyeriyle bağdaşmayan ultra zengin bir yaşam tarzı sürdürmesinin” nedenini açıklayabileceğini düşünüyor. Habere göre kaynaklar, Epstein’in ‘casusluk’ dünyasına sevgilisi Ghislaine Maxwell’in medya patronu babası Robert Maxwell ile yaptığı iş anlaşmaları yoluyla girdiğine inanıyor. Maxwell’in 1970’lerden beri İsrail’in istihbarat servisi Mossad’ın da katılımıyla Sovyet Yahudilerini İsrail’e iade etmek için çalıştığını ve bir Rus ajanı olduğunu öne süren kaynaklar, Epstein’in yardımıyla Rus parasının Batı’ya “akıtıldığını” öne sürüyor.

BİLGİ NOTU

‘Bal tuzağı’ terimi, “romantik ilişkiler aracılığıyla bilgi sızdırmayı amaçlayan kişileri” tanımlamak için kullanılıyor.

MİSS RUSYA İLE ‘LOLİTA EKSPRES’TE

Prens Andrew’un 1999’da Epstein’in adasından ABD’ye, 27 yaşındaki Rusya güzeli Anna Malova ile aynı uçakta seyahat ettiği ortaya çıkmıştı. Epstein’in seks partileri düzenlediği özel jeti “Lolita Ekspres” olarak anılıyordu.

Anna Malova 1998 yılında Miss Rusya seçildi.

EPSTEIN’DEN PARA ALAN ELÇİ İSTİFA ETTİ

2003 ve 2004 yıllarında Epstein tarafından üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar gönderildiği ortaya çıkan İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti. Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri’ne gönderdiği istifa mektubunda “Doğru olduğuna inanmadığım bu suçlamaların tarafımca araştırılması gerekiyor. Bunu yaparken İşçi Partisi’ne daha fazla utanç vermek istemediğimden parti üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson’ı Lordlar Kamarası’ndan da istifa etmeye çağırdı.

MACRON’UN DA ADI GEÇİYOR

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ismi de belgelerde yer alıyor. Epstein, 30 Ağustos 2018 tarihli bir e-postada Macron’un kendisinden “kurumlar, politikalar, bilim dahil hemen hemen her konuda fikir istediğini” öne sürerek, Macron’dan “Avrupa’ya liderlik etmek istiyor, belki dünyaya” diye bahsediyor. Macron’dan söz konusu e-postalara dair henüz bir açıklama gelmedi. Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot ise, Macron’un Epstein ile bağlantısının “Fransız ulusal güvenliğini tehlikeye attığını” belirterek, soruşturma açılması çağrısı yaptı.

OĞLU MU VAR

Epstein’e ilişkin yayınlanan belgelerde yer alan bazı e-postalar, pedofili milyarderin gizli bir oğlu olduğu iddialarını gündeme taşıdı. Kraliyet unvanları geçen yıl elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten Windsor’un eski eşi Sarah Ferguson, Epstein’e 2011 yılında yolladığı bir e-postada “Andrew’dan duydum ki bir erkek çocuğun olmuş” ifadelerini kullanıyor. Ferguson, bir başka e-postada da Epstein’i “bebek nedeniyle” tebrik ediyor.