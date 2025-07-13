Destekçileri Trump'a isyan bayrağını açtı: İntihar görüntülerine montaj iddiası!

Haberin Devamı

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin soruşturma kapsamında FBI yeni bir inceleme başlattı. İncelemede, yaygın olarak inanılanın aksine, Epstein'in suçlarına ortak olan insanların isimlerinden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna ve böylece "güçlü şahıslara şantaj yapıldığına" yönelik bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Soruşturmayı yürütenlerin, Epstein’in 2019 yılında cezaevi hücresinde ölü bulunduğu gün ile önceki akşama ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği bildirildi. Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'in aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı.

Haberin Devamı

Jeffrey Epstein

İNTİHAR GÖRÜNTÜLERİNE MONTAJ

ABD merkezli Wired, kendi incelemesi ve bağımsız video adli tıp uzmanlarının analizine dayandırdığı haberinde, Adalet Bakanlığının yayınladığı Epstein'ın ölümünden önceki akşama ve intihar gününe ait görüntüler üzerinde oynandığını öne sürdü. Görüntülere montaj yapıldığına ilişkin kesin bir kanıta ulaşılamadığının altını çizen Wired, görüntülerin Adalet Bakanlığının internet sitesine yüklenmeden önce fotoğraf düzenleme programı Adobe Premiere Pro'ya aktarıldığını ortaya çıkardı.

Analizde, dosyanın en az iki ayrı kaynak görüntüden derlendiği, birden çok kez kaydedildiği, dışa aktarıldığı ve ardından Adalet Bakanlığının internet sitesine yüklendiği belirtildi. Adalet Bakanlığı, görüntüler üzerinde hiçbir oynama yapılmadığını iddia ederek Epstein'ın son anlarına ilişkin video kayıtlarını "ham" görüntüler diye servis etmişti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi

TRUMP'A YAKIN GAZETECİLERDEN 'GERÇEKLER GİZLENİYOR' İDDİASI

Haberin Devamı

Başkanlık seçimi döneminde eski başkan Joe Biden'ı Epstein dosyasının üzerine gitmemekle suçlayan Trump'ın başlattığı MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketinin destekçileri, bütün bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı'na tepki göstermeye başladı.

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın İsrail adına casusluk yapmış olabileceğini iddia etti. Trump ve MAGA lehine yaptığı yayınlarla bilinen gazeteci Alex Jones ise Epstein dosyasının üstünün kapatıldığını kaydetti. Trump yönetimine tepki gösteren Jones, Amerika Partisi'ni kurduğunu açıklayan ünlü milyarder Elon Musk'ın Epstein dosyası hakkındaki iddialarını paylaştı. Musk, Epstein'ın "müşteri listesinde" Trump'ın da olduğunu iddia ediyor.

Haberin Devamı

TRUMP: 'BİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Trump, Truth Social hesabından Bondi'nin Jeffrey Epstein dosyalarını ele alış şeklini savunan bir paylaşım yaparak, MAGA destekçilerinin tepkilerine son vermesini istedi. İddiaların gerçekleri yansıtmadığını öne süren Trump, olayın Beyaz Saray yönetimine zarar vermek için organize edildiğini bildirdi.

Trump, tepkilerin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz aynı takımdayız, (o da) MAGA, olan bitenden hoşlanmıyorum. Mükemmel bir yönetimimiz var, dünya bizi konuşuyor. 'Bencil insanlar' asla ölmeyen bir adam olan Jeffrey Epstein yüzünden bize zarar vermeye çalışıyorlar."

Haberin Devamı

MAGA DESTEKÇİLERİNDEN SERT ELEŞTİRİLER

Trump'ın Bondi'yi savunmaya devam etmesi, MAGA destekçilerinin öfkelenmesine neden oldu. MAGA'cılar paylaşımlarında Bondi'nin daha önce Fox News'e verdiği bir röportajda, "Epstein dosyalarının masasında olduğunu" söylediği hatırlatıldı. Truth Social'da kısa süre içinde binlerce paylaşım yapan MAGA'cılar, Trump'ı Bondi'yi görevden almaya çağırdı.

MAGA'cıların tepkileri, Truth Social dışındaki sosyal medya platformlarına da yayıldı. Paylaşımlarda, Epstein dosyasının üzerinin örtüldüğü savunuldu.

ABD Başkanı'nın bir destekçisi Truth Social'da Trump'a hitaben, "Bu açıklama yüreğimi parçaladı. Bu kurbanlar birilerinin kızları, kardeşleriydi. Lütfen tekrar düşünün" diye yazdı.

Haberin Devamı

Washington yönetiminden bazı kişiler, Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından Epstein dosyalarıyla kameralara poz vermiş ve gerçeklerin açıklanacağını duyurmuştu.

'BİZ ÖYLECE HİZAYA GELMEYİZ'

Başka bir paylaşımda ise Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in halen hapiste olması sorgulanırken, "Epstein dosyalarına sahte diyemezsiniz, kimsenin umursamadığını söyleyip MAGA'yı hizaya gelmesi için uyaramazsınız. Pam Bondi'nin harika bir iş çıkardığını, yönetiminizin mükemmel olduğunu ve Epstein'ın sadece Obama'nın dikkat dağıtmak için kullandığı bir şey olduğunu söylediniz. Biz öylece hizaya gelmeyiz" denildi.

Platformun başka bir kullanıcısı ise, "Epstein dosyalarına 'sahte' diyemezsiniz. Bondi'nin harika bir iş çıkardığını söyleyip MAGA'yı susturamazsınız" şeklinde tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Bondi çocuk istismarı gerçeklerini gizliyor. Kovulmalı!" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Hani Epstein listesi başkan Haberi görüntüle

Trump'ın paylaşımına yanıt veren bir Truth Social kullanıcısı, "Bize söz vermiştiniz. MAGA tabanınıza zarar vermek bunu çözmeyecek. Pam Bondi bize defalarca kez yalan söyledi. Size kim tavsiye veriyor?" dedi.

FBI'DA EPSTEIN ÇATLAĞI

Daily Mail'ın haberine göre, Epstein dosyasının kapatılmasına tepki gösterenler sadece MAGA'cılarla sınırlı kalmadı. FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino'nun, Bondi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifayı düşündüğü iddia edildi. Adalet Bakanlığından bir kaynak, "Bondi'nin görevde kalması durumunda Bongino'nun istifa tmesini beklediğini" dile getirdi.

FBI Direktörü Kash Patel'in de Bondi'nin görevden alınmasını istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir FBI yetkilisi, Patel'in aksi durumda istifa edebileceği uyarısını yaptı.

ABD Başkanı, geçtiğimiz gün verdiği röportajda Epstein hakkında soru soran bir gazeteciyi azarlayarak, "Ülkemiz bir yıl önce ölüydü, şimdi dünyanın en güçlüsü. Zamanımızı Epstein gibi kimsenin umursamadığı biriyle harcamayalım" dedi ve Bondi'nin görevine devam edeceği mesajını verdi.

FBI Direktörü Kash Patel

MUSK KONUYU GÜNDEMDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Trump ile yollarını ayıran Musk, Epstein'ın şantaj listesinde Trump'ın da bulunduğunu ve soruşturmanın ABD Başkanı'na uzanacağını iddia ediyordu. MAGA'cıların Trump ve Bondi'ye yönelik Epstein tepkisini destekleyen Musk, ABD yönetimini gerçekleri gizlemekle suçladı. Musk'ın konuyu gündemde tutma çabası, Trump'ın kendi destekçilerine yönelik Epstein'ı konuşmama uyarısına karşı bir meydan okumaya dönüştü. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Epstein konusunu gündeme getirmeye devam etti.

ABD'de Epstein tartışmaları sürerken, Trump yönetimi incelemenin tamamlandığını ve "müşteri listesi" soruşturmasının kapatıldığını belirtti.