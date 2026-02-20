Epstein skandalı Kraliyet Ailesi’ne sıçradı... Eski prens sorgulandı

Güncelleme Tarihi:
İNGİLTERE’de Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.Thames Valley Polisi tarafından yapılan açıklamada, eski prensin dün sabah Norfolk’taki Sandringham Malikânesi’nde gözaltına alındığı ve Berkshire ile Norfolk’taki adreslerinde de arama yapıldığı bildirildi. Andrew yaklaşık 10 saatlik sorgunun ardından dün gece serbest bırakıldı.
EPSTEIN BAĞLANTISI
Mountbatten-Windsor, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve 18 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girdiği suçlamalarıyla yıllardır kamuoyu baskısı altındaydı. Epstein mağdurlarından olan ve Nisan 2025’te ölü bulunan Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew’la ilişkiye girdiğini iddia etmişti. Mountbatten-Windsor’un eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson’un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi’yle ilişkisine son vermişti. Ferguson’un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı. Mountbatten-Windsor da Epstein ilişkisinden dolayı eylül ayında “Prens” unvanını kaybetmişti. Gözaltı kararı, İngiltere’de kraliyet ailesiyle ilgili en ciddi hukuki gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor. Eski prensin gözaltına alındığı tarih olan 19 Şubat, doğum günüydü.
GİZLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI
Guardian’ın aktardığına göre soruşturma, Mountbatten-Windsor’ın Birleşik Krallık’ın ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde Epstein ile hassas bilgiler paylaştığı iddialarına dayanıyor. Thames Valley Polisi daha önce, bir kadının Epstein tarafından İngiltere’ye getirildiği ve Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığı iddialarını da incelediğini açıklamıştı. Andrew’un ticaret elçiliği görevini yürüttüğü sırada Epstein ile devletle ilgili hassas bilgileri paylaştığı yönündeki iddialar da değerlendirme altındaydı.
UNVANI ALINDI SARAYDAN KOVULDU
Kral Charles, Epstein skandalına adı karışan kardeşi Andrew’un “prens” unvanı dahil bütün kraliyet unvanlarını elinden aldı ve Kraliyet Sarayı’ndan kovdu.