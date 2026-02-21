Epstein mağdurlarına tazminat

Haberin Devamı

Söz konusu karar, en az 40 kadını kapsayan bir grup mağdurun tüm iddialarını çözmeyi hedefliyor. Epstein’in eski avukatı Darren Indyke ve eski muhasebecisi Richard Kahn, ödemelerin Epstein’in miras hesabından yapılacağını açıkladı.