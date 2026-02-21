Epstein mağdurlarına tazminat

×
#ABD#Epstein#Fuhuş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in avukatları, onlarca mağdurun açtığı ve henüz sonuçlanmamış davaları kapatmak için 35 milyon dolara kadar ödeme yapılmasını öngören bir uzlaşmayı kabul etti.

Söz konusu karar, en az 40 kadını kapsayan bir grup mağdurun tüm iddialarını çözmeyi hedefliyor. Epstein’in eski avukatı Darren Indyke ve eski muhasebecisi Richard Kahn, ödemelerin Epstein’in miras hesabından yapılacağını açıkladı.

 

