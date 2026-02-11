Epstein dosyasındaki büyük kör nokta! Neden çiftlik hiç aranmadı? FBI: 'Yorum yapamıyoruz'

Haberin Devamı

Cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein’ın, New Mexico eyaletinde Santa Fe kenti yakınlarında bulunan ve “Zorro Çiftliği” olarak bilinen geniş arazisi, yıllar boyunca çok sayıda istismarın yaşandığı iddialarına rağmen federal yetkililer tarafından hiç aranmadı.



Yaklaşık 10 bin dönümlük arazi üzerinde kurulu olan Zorro Çiftliği; 26 bin 700 metrekarelik bir malikâne, özel pist, hangar, ahırlar ve hayvancılık alanlarını içeriyordu. Kaktüslerle çevrili bu izole mülk, Epstein’ın uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir inziva alanı olarak kullandığı yerlerden biri oldu.



‘CEZASIZLIK ORTAMI’ İDDİALARI



Mahkeme kayıtları ve mağdur ifadelerine göre, Epstein bu çiftlikte yıllar boyunca genç kızlara ve kadınlara sistematik biçimde cinsel istismarda bulundu. Hayatta kalanlar, New Mexico’daki bu ıssız arazide yaşananları “cezasızlık ortamında gerçekleşen dehşet verici olaylar” olarak tanımladı.



Yetkililer, Epstein’ın New York’taki şehir evi, Karayipler’deki özel adası, Palm Beach’teki malikanesi ve Paris’teki dairesi dahil birçok mülkünde arama yapıldığını doğrularken, Zorro Çiftliği’nde federal bir arama yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtti.





EYALET SORUŞTURMASI FEDERAL TALEP ÜZERİNE DURDURULDU

Epstein’ın Temmuz 2019’da New York’ta tutuklanması sırasında New Mexico Başsavcısı olan Hector Balderas, ofisinin eyalet sınırları içinde gerçekleşmiş ve kovuşturulabilir olabilecek faaliyetleri soruşturduğunu açıkladı.Ancak Balderas, New York’taki federal savcıların yürütülen çoklu yargı yetkisine sahip bir soruşturmayı gerekçe göstererek eyalet düzeyindeki tüm adli girişimlerin durdurulmasını talep ettiğini söyledi.Eylül 2019 tarihli e-postalarda, Manhattan’daki federal savcıların New Mexico başsavcılığı ile temasa geçerek, cinsel ticaretle ilgili tüm soruşturmaların durdurulmasını ve elde edilen bilgilerin kendileriyle paylaşılmasını istedikleri görüldü.

FBI: “YORUM YAPAMIYORUZ”



Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin soruları FBI’a yönlendirdi. FBI’ın merkez ofisi ve Santa Fe’yi kapsayan yerel ofisi, çiftlikte arama yapılıp yapılmadığına dair sorulara “şu aşamada yorum yapamıyoruz” yanıtını verdi.



MAĞDUR İFADELERİ VE TANIKLIKLAR



The Guardian’da yer alan habere göre, birden fazla kadın, Epstein’ın kendilerine New Mexico’daki çiftliğinde çocukluk ya da gençlik dönemlerinde cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti.



Ghislaine Maxwell’in (Jeffrey Epstein'ın suç ortağı) yargılandığı davada ifade veren ilk mağdurlardan biri olan ve “Jane” takma adıyla anılan kadın, Epstein ile 1994 yılında Michigan’daki Interlochen Sanat Merkezi’nde tanıştığını anlattı.

Haberin Devamı

Jane, Epstein’ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını, daha sonra New York ve New Mexico’ya seyahat ettiğini ve çiftlikte defalarca istismara uğradığını söyledi.



Aynı davada tanıklık eden Annie Farmer ise 16 yaşındayken çiftlikte Maxwell tarafından çıplak masaja maruz bırakıldığını, ertesi sabah Epstein’ın yatağına gelerek kendisine fiziksel temasta bulunduğunu anlattı.



Kimliği gizli tutulan bir başka kadın da Epstein’ın uçağıyla New Mexico’daki çiftliğe götürüldüğünü, ana binada Epstein’ın yatak odasına çağrıldığını ve burada cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.





VIRGINIA GIUFFRE VE ‘GÜÇLÜ İSİMLER’ İDDİASI

ÇİFTLİĞİN GEÇMİŞİ VE SATIŞI



Haberin Devamı

Epstein’a karşı en kapsamlı suçlamalarda bulunan Virginia Giuffre de Zorro Çiftliği ’nde istismara uğradığını söyleyenler arasında yer aldı. Giuffre, 2015 tarihli bir mahkeme belgesinde çiftlikte çekilmiş fotoğraflarını sunarak, Epstein’ın kendisini aralarında dönemin New Mexico Valisi Bill Richardson’ın da bulunduğu güçlü erkeklere pazarladığını öne sürdü. Richardson’ın sözcüsü ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.Epstein, Zorro Çiftliği’ni 1993 yılında, eski New Mexico Valisi Bruce King’in ailesinden satın aldı. Mülk, 'adlı bir yapı üzerinden yönetildi ve daha sonraadını aldı. Arazi, eyalete ait yaklaşık 1200 dönümlük kamu arazisinin kiralanmasını da içeriyordu.

2019 yılında eyalet yetkilileri, denetimlerin engellenmesi ve kira sözleşmelerindeki usulsüzlükler gerekçesiyle bu kiralamaları iptal etti. Yetkililer, arazinin Epstein ve suç ortaklarının gizliliğini sağlamak amacıyla kullanıldığını açıkladı.



Epstein’ın mirasçıları, 2021 yılında kalan yaklaşık 8 bin dönümlük araziyi satışa çıkardı. Mülk, 2023’te San Rafael Ranch LLC adlı şirkete satıldı.



‘HAKİKAT KOMİSYONU’ GÜNDEMDE‘



New Mexicolu milletvekilleri, çiftlikte neler yaşandığının ortaya çıkarılması için iki partili bir “hakikat komisyonu” kurulmasını önerdi. Komisyona öncülük eden Demokrat Temsilci Andrea Romero, federal ajanların çiftlikte hiçbir zaman arama yapmadığına dair güçlü bir kanaat oluştuğunu söyledi.



Romero, “Epstein’ın 26 yılı aşkın süre boyunca bu çiftlikte bulunmasına rağmen, neler yaşandığına dair elimizde tam bir kayıt yok” dedi. Komisyonun önümüzdeki günlerde eyalet meclisi tarafından onaylanması bekleniyor.



