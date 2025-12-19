Epstein dosyasında yer alan 68 yeni fotoğraf yayınlandı

Haberin Devamı



ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyasındaki gizli belgeleri kamuoyu ile paylaşması için son tarih yaklaşırken, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi mensubu Demokrat siyasetçiler Başkan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak için 68 yeni fotoğraf yayınladı.

Fotoğraflar, küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla yargılanırken 2019'da hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilişki ağı, yazışmaları ve Epstein'in himayesinde gerçekleştirilen sapkın faaliyetleri gözler önüne serdi.



TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANI BANNON, FİLOZOF CHOMSKY VE BİLL GATES'İN FOTOĞRAFLARI SERVİS EDİLDİ



Yeni fotoğraflarda, Amerikalı meşhur filozof Noam Chomksy'nin Epstein ile birlikte uçakta çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor. 97 yaşındaki Amerikalı profesör, daha önce Epstein ile belgelerde adı geçen isimler arasında yer almıştı.

Yayınlanan fotoğraflar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yüzleri karartılmış kadınlarla birlikte görüldüğü iki fotoğraf da servis edildi. Gates, daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ile vakit geçirmeyi "çok büyük bir hata" olarak nitelendirmiş, Epstein ile hayırseverlik amaçlı bir proje için birkaç akşam yemeğinde bir araya geldiklerini ancak projenin hayata geçmediğini ve ilişkilerinin sona erdiğini söylemişti.

Fotoğraflar arasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın yer aldığı birkaç fotoğraf da bulunuyor.

"KIZ GÖNDERİLMESİNİN" KONUŞULDUĞU YAZIŞMALAR İFŞA EDİLDİ



Bugün yayınlanan fotoğraflar arasında ayrıca "kız gönderilmesi" ifadelerinin yer aldığı bir yazışmanın ekran görüntüsü de yer alıyor. Yazışmada, "Bilmiyorum, başka birini göndermeyi dene. Kız bulan bir arkadaşım var ve bugün bana bazılarını gönderdi. Ama kız başına 1000 dolar istiyor. Şimdi sana kızları göndereceğim. Belki ‘J' için uygun biri çıkar?" ifadeleri kullanıldı.



Yazışmada, daha sonra kızın ismi, yaşı, boyu, vücut ölçüleri, kilosu, Schengen bölgesinde seyahat etme imkanı ve çıkış şehri gibi detaylara yer verilen bir bilgi paylaşıldığı ifşa edildi. Ayrıntıların çoğu karartılmış olsa da kızın yaşının 18 olduğu, Schengen vizesi olduğu ve Rusya vatandaşı olduğu görüldü.

BİR KADININ VÜCUDU ÜZERİNDE EL YAZISI NOTLAR



Yeni paylaşılan fotoğrafların bir kısmı ise bir kadının vücudunun farklı bölgelerine el yazısıyla yazılmış notları gösteriyor. Yazılar, Rus asıllı Amerikalı yazar Vladimir Nabokov'un orta yaşlı bir edebiyat profesörü tarafından istismar edilen bir kız çocuğunun hikayesini anlatan "Lolita" adlı romanından alıntılar içeriyor. Fotoğrafların aynı kişiye mi yoksa farklı kişilere mi ait olduğu bilinmiyor.

PASAPORTLAR VE KİMLİK BELGELERİ



Yeni yayınlanan fotoğraflar ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden pasaportlar ve kimlik belgelerine ait çok sayıda görüntü içeriyor. İsim ve doğum tarihi gibi bilgilerin karartıldığı fotoğraflar arasında Rusya, Çekya, Güney Afrika, Ukrayna ve Litvanya tarafından düzenlenmiş belgeler yer alıyor. Herhangi bir bağlam sunulmadan yayımlanan ve herhangi bir suç delili oluşturmayan belgeler arasında Jeffrey Epstein'e ait pasaportun fotoğrafı da bulunuyor.

DAHA ÖNCE 19 FOTOĞRAF YAYINLANMIŞTI



Demokrat Partili siyasetçiler, Epstein dosyasındaki 95 bin fotoğraf arasından seçilen 19 fotoğrafı 12 Aralık'ta kamuoyu ile paylaştı. Fotoğraflarda, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski Hazine Bakanı Larry Summers, Microsoft’un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates, ünlü film yönetmeni Woody Allen, Virgin Group’un kurucusu milyarder girişimci Richard Branson, İngiliz kraliyet ailesinin Epstein ile bağlantıları nedeniyle prenslik ve diğer kraliyet unvanlarını elinden aldığı Andrew ve tanınmış avukat Alan Dershowitz gibi isimler yer almıştı.

EPSTEİN DAVASI



Cinsel istismar skandalı öncesinde ABD ve Avrupa'da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan Amerikalı iş insanı Epstein, 2019 yılı temmuz ayında insan ticareti suçlamalarıyla tutuklandıktan kısa süre sonra, cezaevinde yargılanmayı beklerken intihar ederek hayatına son vermişti. Epstein ile arkadaşlık ilişkisi olan ABD Başkanı Donald Trump, Epstein ile yollarını fuhuş ve istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşılaşmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti. Eski Başkan Clinton da Epstein ile ilişkilerinin önemsiz olduğunu ifade etmiş fakat Epstein'in özel uçağında seyahat ettiğini kabul etmişti. Clinton, Epstein'in işlediği suçlardan haberdar olmadığını söylemişti.