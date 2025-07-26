Epstein dosyası Trump’a bela oldu

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AMERİKAN kamuoyu bir süredir Jeffrey Epstein dosyalarıyla yatıp kalkıyor. ABD’nin en tepesindeki Başkan Donald Trump’ın da dahil olduğu tartışmalar ABD basınının gündeminden düşmüyor. Peki nedir bu Epstein dosyaları? Neden gündemi bu kadar meşgul ediyor, Trump’ı ilgilendiren kısmı ne?

- EPSTEIN DOSYASI NEDİR?

Jeffrey Epstein, birçok reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla ve bu kızları zengin iş adamları, siyasetçiler ve devlet başkanlarına sunmakla suçlanan bir milyarderdi. 2019’da New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde mahkeme karşısına çıkmadan şüpheli şekilde kendini asarak intihar etti. Ancak Epstein’in arkasında kimlerin olduğu, kimleri bu ağa dahil ettiği ve neden bugüne kadar korunduğu hâlâ büyük soru işareti.

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Trump ve Epstein’ın 1990’lı yıllarda yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

- NEDEN ŞİMDİ GÜNDEMDE?

Çünkü ABD Başkanı Trump, Epstein dosyalarıyla ilgili verdiği sözlerden geri adım attı. Trump, geçen yıl Epstein belgelerini kamuoyuna açıklayacağı yönünde seçim vaadi vermiş, Adalet Bakanı Pam Bondi de geçen şubat ayında “Epstein’in müşteri listesi masamda” demişti. Ancak Adalet Bakanlığı ve FBI’ın bu ay gelen “müşteri listesi yok” açıklaması kamuoyunda infial yarattı. Üzerine bir de Trump’ın “konuyu kapatın” ısrarı, olayın daha da alevlenmesine sebep oldu.

- TRUMP’IN ADI DA DOSYADA MI?

Evet. 90’lı yıllarda ve 2000’lerin başlarında Epstein’la aynı çevrelerde bulunduğu biliniyor. Geçtiğimiz hafta da Wall Street Journal, Trump’ın 2003 yılında Epstein’in 50’nci yaş günü için çıplak bir kadın çizdiği müstehcen bir mektup yolladığını iddia etti. Trump’ın yedi kez Epstein’in özel jetinde uçtuğu bilgisi de mevcut. Ancak bugüne kadar Trump hakkında doğrudan bir suçlama yapılmadı. Ayrıca çarşamba günü yine Wall Street Journal, Adalet Bakanı Bondi’nin mayıs ayında Trump’a isminin Epstein dosyalarında olduğu bilgisini verdiğini öne sürdü. Bu bilgi Washington’da siyasi deprem etkisi yarattı.

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ABD’deki panolarda ‘Trump neden dosyaları açıklamıyorsun’ yazılı ilanlar göze çarpıyor.

- TRUMP’IN KOLTUĞU TEHLİKEDE Mİ?

Şu an için hayır. Cumhuriyetçi Parti Trump’ın arkasında ve Kongre’de Epstein belgelerinin yayımlanması ile ilgili önergeleri birer birer reddediyor. Ancak önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlere giderken dosyanın siyasi bir silaha dönüşmesi oldukça muhtemel.

- KAMUOYU NE DİYOR?

Trump’ın geçen yıl seçim vaadi olarak bu belgeleri açıklayacağını söylemesi üzerine haftalardır bu konuyu kapatmaya çalışması kendi tabanını rahatsız etmiş durumda. Demokratlar ise Trump’ın suçluluk psikolojisi içinde hareket ettiğini söylüyor.

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- TRUMP’IN STRATEJİSİ NE?

Adalet Bakanlığı ve FBI, bu belgelerin ellerinde olmadığını iddia ettikten sonra Trump’ın stratejisi, konuyu dağıtmak üzerine kuruldu. Epstein ile ilgili sorulan sorulara çok sinirlenen Trump, belgelerin yayımlanmasını isteyen Cumhuriyetçileri “aptal” ve “salak” olarak tanımladı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Trump‘ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eski ABD Başkanı Barack Obama o dönemki Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton‘ın Trump‘a 2016 yılında darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Trump da Epstein soruları üzerine bu hafta “asıl konuşmanız gereken şey budur” dedi.