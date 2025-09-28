EpsteIn davası Musk’a uzandı

Haberin Devamı

PRENS ANDREW’İN DE İSMİ VAR

6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk’ın bir “adaya” gittiğinden bahsedilen belgelerde, Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığı aktarıldı. Belgelerde, veri madenciliği için yazılım platformları konusunda uzmanlaşmış Palantir Technologies şirketinin kurucu ortağı milyarder Thiel’in 27 Kasım 2017’de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon’ın ise 16 Şubat 2019’da Epstein ile kahvaltı programında yer aldığı belirtiliyor. Prens Andrew ise belgelerde Epstein’ın özel jetinde yolcu olarak yer alıyor. Komite, açıklanan belgelerde Epstein’ın telefon kayıtlarının, uçuş kayıtlarının ve manifestolarının kopyalarının, mali defterlerinin ve günlük programının bulunduğunu ifade etti.

İngiltere Prensi Andrew

Belgelerde Elon Musk’ın 2014’te adaya gittiği anlatılıyor.

Milyarder Jeffrey Epstein cezaevinde ölü bulundu.