×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Epstein belgelerine Hindistan lideri Modi'nin de adı karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Jeffrey Epstein#Modi#Hindistan
Epstein belgelerine Hindistan lideri Modinin de adı karıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 11:01

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ismi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde yer aldı.

Haberin Devamı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde Hindistan Başbakanı Modi'nin isminin de bulunduğu görüldü.

Modi'nin isminin geçtiği 9 Temmuz 2017 tarihli belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı." denildi.

Epstein belgelerine Hindistan lideri Modinin de adı karıştı

Jeffrey Epstein

HİNDİSTAN'DAN İLK TEPKİ

NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan, Modi'nin Temmuz 2017’de İsrail’e yaptığı resmî ziyarete yönelik ifadelerin "hüküm giymiş bir suçlunun değersiz düşüncelerinden ibaret" olduğunu belirterek eleştirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞok ifadeler dünyayı sarstı Adalet Bakanlığı yeni Epstein belgelerini açıkladıŞok ifadeler dünyayı sarstı! Adalet Bakanlığı yeni Epstein belgelerini açıkladıHaberi görüntüle

Modi'nin Temmuz 2017'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret, Hindistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992'de başlamasının ardından Hindistan Başbakanı'nın yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

Epstein belgelerine Hindistan lideri Modinin de adı karıştı

ROTHSCHILD'LE 25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Epstein hakkında açıklanan yeni belgelerde, Rothschild firması ile 2015'te 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein'ın Southern Trust şirketi aracılığıyla, Rothschild firması ile risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı görüldü.

Belgede, "ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı" olduğu ifade edilen ödemenin, Rothschild'in ABD'ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

EPSTEIN DAVASI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.

Gözden KaçmasınTrumptan İrana karşı petrol hamlesi: Çine Venezuela davetiTrump'tan İran'a karşı petrol hamlesi: Çin'e Venezuela davetiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jeffrey Epstein#Modi#Hindistan

BAKMADAN GEÇME!