HABERLERDünya Haberleri

Epstein belgelerindeki 'insan beyni örnekleri' iddiasına soruşturma

Kuzey Makedonya Savcılığı, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde yer alan, "Kuzey Makedonya'dan ABD'ye bilimsel amaçlarla insan beyin örnekleri gönderilmiş olabileceği gerekçesiyle" soruşturma başlattı.

Kuzey Makedonya Savcılığı, Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde yer alan "Kuzey Makedonya'dan ABD'ye bilimsel amaçlarla insan beyin örnekleri gönderilmiş olabileceği" iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın insan dokularının işlenmesi, dondurulması ve uluslararası taşınması süreçleri ile bu işlemlerde yasal ve etik standartlara uyulup uyulmadığına odaklanıldığı belirtildi.

Dosyanın, Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Temel Savcılığına teslim edildiği vurgulanan açıklamada, “Savcılık, yetkili makamlar, kurumlar ve sağlık kuruluşlarından resmi bilgi toplama yönünde adımlar atarak, insan dokuları ve biyomateryallerle olası yasa dışı işlemler ile izin ve onayların alınmasında ihmaller veya suistimaller olup olmadığını tespit etmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan söz konusu iddialar sonrası, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, "bilimsel araştırma faaliyetlerinin sıkı yasal düzenlemelere tabi olduğunu ve bakanlığın bu çalışmaların yürütülmesinde doğrudan yetkisinin bulunmadığını" bildirdi.

Bu arada, davaya ilişkin yayımlanan belgelerde yer alan bir mesajda, Epstein'ın, Kuzey Makedonya'dan temin edilen insan beyninin de kullanıldığı bir bilimsel araştırma hakkında bilgilendirildiği ifade ediliyor.

 

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

