Epstein belgelerinde Clinton öne çıktı

Önceki gün yayımlanan binlerce belge büyük bir ifşa içermezken; eski Başkan Bill Clinton’a ait fotoğraflar öne çıktı. Donald Trump’a dair ise sınırlı atıf yer aldı. Dosyalarda adı geçen ve fotoğraf karelerinde yer alan isimler arasında oyuncu ve komedyen Chris Tucker, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross, İngiliz iş insanı Richard Branson, gazeteci Walter Cronkite, oyuncu Kevin Spacey, Andrew Mountbatten-Windsor ve York Düşesi Sarah Ferguson bulunuyor. Dosyada bu isimlerin geçmesi herhangi bir suç işledikleri anlamına gelmiyor.

CLINTON’DAN AÇIKLAMA

Fotoğrafların birinde Clinton’ın, Epstein’ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte havuzda olduğu, diğer fotoğrafta ise Clinton’ın Epstein’a ait olduğu düşünülen uçakta yer aldığı görüldü. Clinton’ın Sözcüsü Angel Urena konuya ilişkin açıklamasında, Trump yönetimini, belgelerin yayımlanma sürecini geciktirerek ileride yaşanabilecek gelişmelere karşı kendilerini korumaya çalışmakla suçladı. Clinton’ın günah keçisi yapılmak istendiği öne sürüldü. Dosyalarda, Epstein’in 1990’larda 14 yaşında bir kız çocuğunu Trump ile tanıştırdığı iddiasına yer verildi. Mahkeme kayıtlarında, o buluşmada, Epstein’ın Trump’a kız çocuğunu işaret ederek “Bu iyi, değil mi” diye bir ifadede bulunduğu, Trump’ın ise gülümseyerek onay verdiği aktarıldı. Öte yandan Trump’ın adının ve görüntülerinin bu yayımlanan belgelerde oldukça sınırlı şekilde yer alması da tepki çekti.

Fotoğraflardan birinde Bill Clinton, Jeff Epstein ile görülüyor. Yer ve zaman belli değil.