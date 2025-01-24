Eowyn Fırtınası, İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı vurdu!

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İrlanda ve Kuzey İrlanda'yı Eowyn Fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle yaşanan şiddetli rüzgarda yüzlerce uçuş iptal edilirken 560 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.



Okullarda eğitime ara verilirken toplu taşıma hatlarında ciddi aksaklıklar yaşandı. En tehlikeli fırtınalardan biri olduğu konusunda uyaran yetkililer, halka evlerinde kalması uyarısında bulundu. İrlanda hava durumu ajansı tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın gece boyunca saatteki hızının 182 kilometreyi bulduğu açıklanırken ve 80 yılın rekoru kırıldığı kaydedildi.



İrlanda’ya enerji sağlayan ESB Networks, şebekede meydana gelen “benzeri görülmemiş” hasar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını aktardı. Açıklamada, bazı evlere elektrik verilmesinin 9 günü bulabileceği belirtildi. Dublin Havalimanında planlanan 110 kalkış ve 110 varışlı uçuş iptal edilirken daha fazla iptal ve gecikmelerin yaşanabileceği aktarıldı.



İrlanda ve Kuzey İrlanda’daki tüm okullarda bugün eğitime ara verilirken İrlanda’da bugün toplu taşıma hizmet vermeyecek.

Öte yandan Edinburg-Glasgow seferleri iptal edildi.