Entübe doğum yapan anne hayatını kaybetti

Svetlana Soroçinskaya (36) muhtemelen, kalp ameliyatı geçiren babası Kirey Pinchin’i (64) ziyareti sırasında koronavirüs kaptı. Baba taburcu olduktan sekiz gün sonra 5 Kasım’da COVID-19’dan öldü. Bir hafta sonra ise Svetlana’nın annesi Vera (62), akciğerlerinde tutulum nedeniyle hayatını kaybetti. Vera’nın hastanede boş yatak olmadığı için yeterli tedavi alamadığı iddia edildi. Svetlana, prematüre doğum için hastaneye yattığında ise ona da korona teşhisi kondu ve bulaşıcı hastalıklar bölümüne nakledildi.

FİLM GİBİ HİKÂYE

Birkaç gün sonra entübe edilen Svetlana, altı hafta prematüre olarak bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğine babasının adını veren kadın, doğumdan saatler sonra hayatını kaybetti. Eşinden boşanmış olan Svetlana, bebeğinin babasının kim olduğunu beyan etmezken, bebek Kirey’in velayeti için kavga başladı. Çünkü velayet ile aileye ait iki değerli daire de vasiye geçmiş olacak. Şimdi hem Svetlana’nın kuzeni velayeti istiyor, hem de ‘M’ diye anılan bir kişi baba olduğunu öne sürüyor.