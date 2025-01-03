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Enkaz kaldırılmaya başlandı: CEO'suna yurt dışına çıkış yasağı

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#Güney Kore#Jeju Air#Kaza
Enkaz kaldırılmaya başlandı: CEOsuna yurt dışına çıkış yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 10:18

Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazadaki Jeju Air havayollarına ait uçağın enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bildirildi. Öte yandan Güney Kore polisi, Jeju Air havayolları CEO'suna yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

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Güney Kore'de, Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı 179 kişiye mezar oldu.

Güney Kore polisi, yaşanan ölümcül kazanın ardından Jeju Air havayolu CEO'suna, yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma ekibi, Jeju Air CEO'su Kim E-bae de dahil olmak üzere iki kişiye seyahat yasağı getirdi” denildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

AFP'de yer alan habere göre, Musan Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen kazadan 5 gün sonra uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, sarı renkli büyük bir vinç kullanarak yanmış enkazdan uçağın motorları gibi dışarda kalan bölümlerini kaldırmaya başladı.

Polis şefi Na Won-ho, düzenlediği basın toplantısında “Bugün uçağın kuyruk kısmını kaldıracağız. O bölümde kalıntılar bulunabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

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Polis şefi, uçağın kaldırılma sürecinin yarına kadar sürebileceğine işaret ederken cenazelerin bir kısmının cenaze törenlerinin başlaması için ailelerine teslim edildiği bildirildi.

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#Güney Kore#Jeju Air#Kaza

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