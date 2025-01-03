Enkaz kaldırılmaya başlandı: CEO'suna yurt dışına çıkış yasağı

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Güney Kore'de, Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı 179 kişiye mezar oldu.

Güney Kore polisi, yaşanan ölümcül kazanın ardından Jeju Air havayolu CEO'suna, yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma ekibi, Jeju Air CEO'su Kim E-bae de dahil olmak üzere iki kişiye seyahat yasağı getirdi” denildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

AFP'de yer alan habere göre, Musan Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen kazadan 5 gün sonra uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, sarı renkli büyük bir vinç kullanarak yanmış enkazdan uçağın motorları gibi dışarda kalan bölümlerini kaldırmaya başladı.

Polis şefi Na Won-ho, düzenlediği basın toplantısında “Bugün uçağın kuyruk kısmını kaldıracağız. O bölümde kalıntılar bulunabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

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Polis şefi, uçağın kaldırılma sürecinin yarına kadar sürebileceğine işaret ederken cenazelerin bir kısmının cenaze törenlerinin başlaması için ailelerine teslim edildiği bildirildi.