Enkaz altında öldü sandılar, mezara konulacakken hareket etmeye başladı

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye'de de büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu.

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Suriye de onlarca mucize kurtuluşa sahne oldu ancak Ahmed el-Maghribi isimli Suriyeli adamın hikayesi duyanları şaşkına çevirdi.

ENKAZDAN ÇIKTIĞINDA ÖLDÜĞÜNÜ SANDILAR

İngiliz Dailystar gazetesinde yer alan habere göre Suriye'nin Atarib kasabasında çöken bir binanın enkazından çıkarılan Suriyeli genç yaşam belirtisi göstermediği için öldüğü düşünüldü.

Arama kurtarma ekipleri adamın cansız bedenini teşhis edilmesi için ceset torbasına koydu ve morga kaldırdı.



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Yerel basında yer alan haberlere göre Ahmed el-Maghribi iki gün boyunca morgda bekledikten sonra ailesine ulaşıldı. Aileadamın kimliğini doğruladı ve cenazeyi defnetmek için mezarlığa gittiler.

O ana kadar hayatını kaybetmiş gibi görünen adam, herkesi şaşkına çeviren bir şekilde mezarlığa varıldığında hareket etmeye başladı.



Gözlerine inanamayan ile ceset torbasından çıkardıklarıadamı yeniden hastaneye götürdü.

Yerel basında kalbi duran birinin yeniden hayata dönmesinin çok nadir görülen bir durum olduğu belirtildi.