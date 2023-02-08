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Enkaz altında dünyaya gelmişti... Acı haber saatler sonra geldi: Ailesinin akıbeti belli oldu

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#Deprem#Suriye#Dünya
Enkaz altında dünyaya gelmişti... Acı haber saatler sonra geldi: Ailesinin akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:48

Dünyanın gözü kulağı Türkiye ve Suriye'den gelen haberlerde. Suriye'de enkazın altında dünyaya gelen bebek için beklenen haber geldi. Mucize bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ancak tüm ailesini depremde kaybettiği açıklandı.

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Türkiye'yi vuran çifte deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu.

Pek çok kentte kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının 2 bini aştığı belirtiliyor.

Enkaz altından çıkarılan yeni doğmuş bebek ise ülkedeki umutları yeniden yeşertmişti.

Enkaz altında dünyaya gelmişti... Acı haber saatler sonra geldi: Ailesinin akıbeti belli oldu

Mucize bebeğin sağlık durumu ile ilgili beklenen açıklama geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücize bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan doktorlar bebeğin hastaneye getirildiğinde son derece kötü durumda olduğunu belirtti.

Çocuk doktoru Hani Maarouf, bebeğin vücudunun her yerinde çok sayıda morluk ve yırtık ile hastaneye kötü bir durumda geldiğini söyledi.

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Enkaz altında dünyaya gelmişti... Acı haber saatler sonra geldi: Ailesinin akıbeti belli oldu

'Ayrıca şiddetli soğuk nedeniyle hipotermi ile geldi. Onu ısıtmak ve kalsiyum vermek zorunda kaldık' diyen doktor sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Aynı haberlere göre, enkaz altında dünyaya gelen bebeğin annesi Afraa, babası Abdullah ve dört kardeşi hayatını kaybetti.

Bebeğin amcası bizzat kurtarma çalışmalarında yer aldığını ve aileden başka kurtulan olmadığını açıkladı.

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