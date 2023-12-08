Enişteyle aşk skandalı

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İspanya Kraliyet Ailesi yeni bir skandalla karşı karşıya. Kraliçe Letizia’nın kız kardeşinin eski eşi Jamie Del Burgo, Letizia ile bekar olduğu dönemde bir ilişkisi olduğunu ve ilişkinin evlendikten sonra da devam ettiğini öne sürdü. Burgo’nun bu iddiası, gazeteci Jaime Peafiel’in kaleme aldığı “Letizia ve Ben” adlı kitapta yer aldı. Del Burgo, 2014-2016 yılları arasında Kraliçe’nin kız kardeşi Telma ile evliydi. 2000 yılında Letizia ile tanıştığını söyleyen Del Burgo, ilişkilerinin Kraliçe’nin Kral ile tanışmadan yıllar önce başladığını vurguladı. Kitapta Del Burgo’nun 2002 yılında Kraliçe’ye evlenme teklif etmeyi düşündüğü ifade edilirken, Del Burgo ile Letizia’nın ilişkisinin 2011 yılında sona erdiği kaydedildi. Letizia, Kral 6. Felipe ile 2004 yılında evlenmişti.

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LETiZİA’NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Del Burgo, Kraliçe ile olan ilişkisine kanıt olarak sosyal medya hesabından Letizia’nın kendisine gönderdiğini iddia ettiği bir fotoğrafı paylaştı. Siyah bir şala sarılı Letizia’nın fotoğrafını paylaşan Del Burgo, şalı kendisinin hediye ettiğini iddia etti. Letizia’nın kendisine mesaj da yazdığını öne süren Del Burgo, “Aşkım. Senin şalına sarındım. Bu bana sen yanımdaymışsın gibi hissettiriyor. Beni koruyor. Birbirimizi yeniden görünceye kadar geçen saatleri sayıyorum. Seni seviyorum” mesajını da paylaştı. Letizia, Kral Felipe ile evlenmeden önce TV muhabiri olarak çalışıyordu. Tüm bu iddialar karşısında Kraliyet ailesi derin bir sessizliğe gömüldü. Del Burgo, Letizia ile ‘bir ilişkisi olduğunu’ iddia ettikten sonra ölüm tehditleri aldığını belirtti.

İLK SKANDALI DEĞİL

Kraliçe Letizia’nın, kocası Kral 6. Felipe’nin yakın arkadaşı olan ve yolsuzlukla suçlanan iş adamı Javier Lopez Madrid ile de 2014 yılında gizlice mesajlaştığı ortaya çıkmıştı.