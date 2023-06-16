Enflasyonu Beyonce çıkardı

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İskandinav ülkesi İsveç’te mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 9.7 artış gösterdi. Beklenti fiyat artışının yüzde 9.4’te kalacağı şeklindeydi. Enflasyon hesabının neden şaştığını anlamaya çalışan ekonomistler sıradışı bir suçlu buldu: ABD’li pop yıldızı Beyonce. Yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıkan Beyonce, geçen ay İsveç’in başkenti Stockholm’de konser verdi.

RESTORAN VE OTEL FİYATLARI ARTTI

Program duyurulduktan sonra etkinliğe ilgi öyle yüksek oldu ki otel ve restoranlarda fiyatlar arttı. Konaklama hizmeti sağlayan Airbnb verilerine göre performans tarihlerinde şehirdeki tesisler neredeyse tamamen doldu. Konserin biletleri bir kaç gün içinde tükenirken ikinci el piyasasında fiyatlar daha da yükseldi. Beyonce, iki gece boyunca 46 bin kişilik kalabalığa konser verdi. Özellike ABD’den yabancı turistler bu etkinlik için kente geldi.

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TEK BİR KİŞİNİN ETKİSİ ÇOK NADİR

Ekonomistlere göre Enflasyon verisindeki sapma, oteller ve restoranlara olan talepten kaynaklandı. İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye konuşan Finlandiya merkezli Danske Bank ekonomisti Michael Grahn, “Beyonce olan büyük ilginin fiyatlardaki artışa küçük bir katkı yaptığı” değerlendirmesinde bulundu. Grahn “tek bir kişinin böyle bir etki yapmasının çok nadir olduğunu, benzer etkiyi büyük futbol turnuvalarının yapabileceğini” de söyledi. Yeni albümünü 2022’de yayınlayan süper yıldızın eylül ayında sonlanacak turne boyunca 2 milyar sterlinlik (59 milyar TL) hasılat rakamına ulaşacağı değerlendiriliyor.