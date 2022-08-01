'Enerji Savaşı'nda son durum: Avrupa bıçak sırtında, Putin'in eli zayıfladı...

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Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bir de 'enerji savaşı' başlatarak geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya gaz akışını önemli ölçüde kesti.

Rusya'nın aldığı karar sonrası gaz kullanımında tasarrufa gitmeye karar veren Avrupa ülkelerinin aldığı önlemler günlerdir gazete manşetlerinde.

AVRUPA ŞEHİRLERİ TEK TEK KARARIYOR

Rus gazına önemli ölçüde bağlı olan Almanya tarihi yerlerin aydınlatmalarını kapatıp yüzme havuzları ve spor salonlarında ‘soğuk duş’ tarifesine geçerken, İspanya klimalara kısıtlama getirerek çalışan insanların serinlemek için kravatlarını çıkarabileceğini açıkladı.

Çoğu Avrupa ülkesi de Almanya'nın izinden giderek tasarrufa ilk olarak aydınlatmaları kısarak başladı, kıtanın gözde şehirleri bir bir kararmaya başladı.



RUSYA'DA DURUM FARKLI DEĞİL

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Avrupa'nın gaz kesintisi nedeni ile ciddi bir kriz yaşadığı inkar edilemez bir gerçek ancak uzmanlara göre krizin diğer tarafında olan Rusya'da da durum farklı değil.

Yale Üniversitesi'nin yayınladığı bir analize göre alınan kesinti kararı sonrası Rusya şiddetli bir baskı altında.

RUS EKONOMİSİNİ ŞİMDİYE KADAR ENERJİ ENDÜSTRİSİ AYAKTA TUTTU

Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın yaptırım kıskacına aldığı Rusya ekonomisi şimdiye kadar beklenenden daha iyi dayandı. Çoğu analist bunun petrol ve gaz endüstrisinden elde edilen sağlam kazançlar nedeniyle olduğu konusunda hemfikir.

Ancak Yale Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Sonnenfeld tarafından yürütülen araştırma, Rus ekonomisinin hali hazırda kapsamlı uluslararası yaptırımlardan 'ciddi şekilde sarsıldığını' belirtti ve doğal gaz tedarik zincirlerini değiştirmekten en çok zarar gören tarafın Rus ekonomisi olacağını iddia etti.

İŞTE PUTİN VE AVRUPA'NIN PLANLARI

Emtia, ticarete konu olan altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen isimdir.

Yale uzmanlarının yaptığı analize göre Rusya'nın toplam ihracat geliri büyük ölçüde emtialardan elde ediliyor ve bu ihracat gelirleri Rusya'nın toplam hükümet bütçesinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

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Rusya'nın 'enerji kartını' tehdit olarak kullandığını belirten Avrupa Birliği 2022 sonu ile Rusya'dan tüm ithalatı yasaklamayı planlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa'ya kesilen enerji satışlarının etkisini azaltmak için Asya pazarlarına yöneldi.

SIKI PAZARLIKLAR DÖNÜYOR: RUSYA'NIN STRATEJİK DURUMU HARAP OLDU

Batı'dan tecrit edilen Rusya diğer emtia ihracatçıları ile daha yakın bağlar kurmaya çalışsa da fiyat konusunda bilinçli alıcılar Rusya'nın elinin eskisi kadar güçlü olmadığının farkında ve indirimler için ciddi pazarlıklar dönüyor.

Yale ekibi söz konusu durum için "Avrupa ile yaşanan kriz Rusya'nın Çin ve Hindistan ile müzakerelerdeki stratejik durumunu harap etti ve konumunu geri döndürülemez şekilde bozdu" ifadelerini kullanıyor.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz ayında enerji konusunu görüşmek üzere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ziyaret etti.

AVRUPA BIÇAK SIRTINDA

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Rusya doğal gaz arzını daraltırken, Avrupa ekonomisini ayakta tutabilmek için her yolu deniyor. Kömürle çalışan santraller yeniden canlanıyor, sıvılaştırılmış doğal gaz için terminallere milyarlar harcanıyor, devlet başkanları enerji anlaşmaları için Katar, Azerbaycan, Norveç ve Cezayir'e uçuyor.

Ancak uzmanlar gaz fiyatlarındaki ciddi artışına dikkat çekerek Avrupa'nın mücadelesinin 'bıçak sırtında' olduğunu belirtiyor.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Rus doğalgazının kesilmesinin işletmeleri fabrikaları kapatmaya zorlayacağına dair korkular giderek artıyor. Bu hareket Avrupa'da binlerce kişinin işini riske atabilir ve bir işsizler ordusu yaratabilir.