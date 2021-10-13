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Enerji krizinden Rusya ve Avustralya kârlı çıkacak

#Enerji Krizi#RUSYA #Avustralya
Enerji krizinden Rusya ve Avustralya kârlı çıkacak

Enerji krizi, iki büyük üretici Rusya ve Avustralya’ya yaradı. Rusya’nın 50 milyar dolar ek gelir elde edeceği hesaplanırken Avustralya’nın kömür ihracatı da artmaya başladı.

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Doğalgaz fiyatını tarihi zirvesine taşıyan kriz, ithalatçı ülkelere kabusu yaşatırken, tedarikçi ülkelerin yüzü gülüyor. En büyük doğalgaz üreticilerinden Rusya’nın talebi üzerine yaptığı çalışmasını tamamlayan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, enerji fiyatlarındaki artış ile Moskova’nın kasasına yıl sonuna kadar ilave 50 milyar dolar koyacağını hesapladı.

GELİRLERDE YÜZDE 70 ARTIŞ

Araştırmaya göre, pandemi nedeniyle ekonomi açısından en kötü yıl sayılan 2020 ile kıyaslandığında Rusya, bu yıl sonuna kadar enerji gelirlerini yüzde 70 oranında arttırmış olacak. Fitch kıdemli direktörü Dimtriy Marinçenko, “Enerji piyasalarının şimdiki durumu dikkate alındığında, Rusya yıl sonunda 9 trilyon ruble (yaklaşık 125 milyar dolar) değerinde petrol ve doğalgaz satışı gerçekleştirecek. Bu, 2020 gelirleriyle kıyaslandığında ek 50 milyar dolar anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Fitch raporu yayınlandığı sırada Avrupa enerji piyasasında doğalgaz fiyatı yukarıya yönlü hareketle 1000 metreküp başına 1550 dolardan işlem görüyordu. 

 

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#Enerji Krizi#RUSYA #Avustralya