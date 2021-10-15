Enerji krizi tepki çekiyor: Bild’den Merkel’e ‘Buzdan Şansölye’

Alman Bild gazetesi, görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Angela Merkel’i “Buzdan Şansölye” olarak gösteren bir fotomontaj yayınlayarak “Bütün Almanya, rekortmen bir kış nedeniyle titriyor. Enflasyon, 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4 oldu. Alkol, elektrik ve gaz fiyatları rekor seviyelerde. Peki Merkel ne yapıyor? Durumu görmezden geliyor. Tedbir alacağına, sadece sözcüsünü konuşturuyor” dedi.
Haberde, Ekonomi Bakanlığının da harekete geçmediği ve ekonomideki darboğazı görmediği ifade edildi. Ancak buna karşılık, Ulaştırma Bakanlığının akaryakıttaki artışı önlemek için enerji vergisinde indirim yapmak istediği belirtildi.
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