Enerji krizi sonrası grev ve protestolar patlak verdi! Fransa, Belçika, Yunanistan...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında kıtaya giden doğalgaz akışını kesmesiyle tetiklenen Avrupa'nın Enerji Krizi, havaların soğumasıyla daha da dramatik bir hal aldı.



Avrupalı liderler aldıkları tasarruf önlemleri ile krizin önüne geçtiklerini iddia etseler de, vatandaşlar hükümetleri ile aynı fikirde değiller.



PARİS METRO HATLARININ YARISI KAPANDI



Krizin en çok vurduğu ülkelerin başında gelen Fransa'da ulaşım çalışanlarının greve gitmesi nedeni ile Paris metro hatlarının yarısı kapandı.



Grevler Fransa'da ulaşımın felç olmasına neden oldu

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Sabah işe gitmek için metroya giden Fransızlar uzun kuyruklar oluştururken, grev için önceden önlemini alan insanlar iş yerlerine yürüyerek gitmeyi ya da evde çalışmayı tercih etti.Fransa'daki grevler, son aylarda artan yaşam maliyetine ayak uydurmak için daha yüksek ücret talep eden Fransız işçilerin sendika faaliyetlerine dayanıyor.Sendika hükümetin, enerji kıtlığı nedeniyle gereken müdahaleyi yapmadığını iddia ediyor. Bugün Paris ve Fransa'nın büyük şehirlerinde protesto mitingleri yapılması bekleniyor.Enerji krizinin vurduğu Avrupa son aylarda pek çok protesto ve grevle karşı karşıya kaldı. İşçi sendikaları, Avrupalı ​​liderler enerji yardım paketlerini onaylamış olsalar bile, hükümetlere artan faturaları hafifletmek için daha fazlasını yapmaları yönünde baskı yapmak için sokak protestoları düzenliyor.Ukrayna'daki savaşa bağlı yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ülke çapındaki genel grevler, Belçika'nın büyük bölümünde trafiği tıkadı ve Yunanistan'da kamu hizmetlerinin felç olmasına neden oldu.Belçika'da artan gaz ve elektrik maliyetinin insanlara sokağa dökmesi sonrası Başbakan Alexander De Croo, birlik çağrısı yaparken, Belçika'daaramasının geçen yıldan bu yana %5.000'den fazla arttığı açıklandı.Daha kış kendini hissettirmeden enerji faturaları ile baş edemeyen Avrupa'da büyük bir korku söz konusu. İnsanların duyduğu endişe Google aramalarına da yansıdı.ve 'biri aramaların giderek artması teknoloji devi Google'ı da harekete geçirdi.İnsanların Avrupa'daki enerji krizi ile başa çıkması için yeni bir özellik sunan Google, enerji krizine yönelik tüm bilgileri en doğru kaynaktan kullanıcılarına sunacak. Yeni özellik, Avrupa genelinde 29 ülkede, 22 dilde sunulacak.

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