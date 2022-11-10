Enerji krizi sonrası grev ve protestolar patlak verdi! Fransa, Belçika, Yunanistan...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 16:05
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Enerji krizinin vurduğu Avrupa'da artan enerji fiyatları bir dizi grev ve protestoya neden oldu. Yüksek fiyatlara en son tepki Fransız işçilerden geldi. Ülkedeki grev nedeni ile Paris metro hatlarının yarısı kapandı, insanlar işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında kıtaya giden doğalgaz akışını kesmesiyle tetiklenen Avrupa'nın Enerji Krizi, havaların soğumasıyla daha da dramatik bir hal aldı.
Avrupalı liderler aldıkları tasarruf önlemleri ile krizin önüne geçtiklerini iddia etseler de, vatandaşlar hükümetleri ile aynı fikirde değiller.
PARİS METRO HATLARININ YARISI KAPANDI
Krizin en çok vurduğu ülkelerin başında gelen Fransa'da ulaşım çalışanlarının greve gitmesi nedeni ile Paris metro hatlarının yarısı kapandı.
Sabah işe gitmek için metroya giden Fransızlar uzun kuyruklar oluştururken, grev
için önceden önlemini alan insanlar iş yerlerine yürüyerek gitmeyi ya da evde çalışmayı tercih etti.BÜYÜK ŞEHİRLERDE PROTESTOLAR BEKLENİYOR
Fransa'daki grevler, son aylarda artan yaşam maliyetine ayak uydurmak için daha yüksek ücret talep eden Fransız işçilerin sendika faaliyetlerine dayanıyor.
Sendika hükümetin, enerji kıtlığı nedeniyle gereken müdahaleyi yapmadığını iddia ediyor. Bugün Paris ve Fransa'nın büyük şehirlerinde protesto mitingleri yapılması bekleniyor.Grevler Fransa'da ulaşımın felç olmasına neden oldu
ENERJİ YARDIM PAKETLERİNDEN MEMNUN DEĞİLLER
Enerji krizinin vurduğu Avrupa son aylarda pek çok protesto ve grevle karşı karşıya kaldı. İşçi sendikaları, Avrupalı liderler enerji yardım paketlerini onaylamış olsalar bile, hükümetlere artan faturaları hafifletmek için daha fazlasını yapmaları yönünde baskı yapmak için sokak protestoları düzenliyor.BELÇİKA VE YUNANİSTAN'DA AYNI TABLO! YÜZDE 5 BİN ARTTI
Ukrayna'daki savaşa bağlı yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ülke çapındaki genel grevler, Belçika'nın büyük bölümünde trafiği tıkadı ve Yunanistan'da kamu hizmetlerinin felç olmasına neden oldu.
Belçika'da artan gaz ve elektrik maliyetinin insanlara sokağa dökmesi sonrası Başbakan Alexander De Croo, birlik çağrısı yaparken, Belçika'da 'gazdan nasıl tasarruf edilir'
aramasının geçen yıldan bu yana %5.000'den fazla arttığı açıklandı.AVRUPA'DA KORKU! DEVREYE GOOGLE GİRDİ
Daha kış kendini hissettirmeden enerji faturaları ile baş edemeyen Avrupa'da büyük bir korku söz konusu. İnsanların duyduğu endişe Google aramalarına da yansıdı. 'Gaz tasarrufu', 'elektrik tasarrufu', 'Isınma maliyeti'
ve 'Nasıl enerji tasarrufu yapılır?'
biri aramaların giderek artması teknoloji devi Google'ı da harekete geçirdi.
İnsanların Avrupa'daki enerji krizi ile başa çıkması için yeni bir özellik sunan Google, enerji krizine yönelik tüm bilgileri en doğru kaynaktan kullanıcılarına sunacak. Yeni özellik, Avrupa genelinde 29 ülkede, 22 dilde sunulacak.
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