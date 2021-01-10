Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf üzüntü yarattı

Düşen uçakta bulunan Ratih Windania, çocuklarıyla çekilmiş son fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Irfansyah Riyanto, kız kardeşi Ratih ve çocuklarının üç haftalık bir tatilin sonunda Batı Kalimantan Adasındaki Pontianak’a geri dönmek için Cakartadan uçağa bindiklerini söyledi.



ENDONEZYA'DA DÜŞEN UÇAK



Cumartesi günü Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan kalktıktan sonra radardan kaybolan uçağın kalkıştan kısa süre sonra denize düştüğü belirlenmişti.



Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi bulunuyordu. Olayın ardından teyakkuza geçen yetkililer Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının parçalarını ve kara kutusunu bulmuştu.



Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çok sayıda cansız bedene ulaşılmıştı. Yetkililer parçaların incelenmek üzere krizine merkezine açıklamıştı.



Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıklamıştı.



BU HABERLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR









