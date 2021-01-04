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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Endonezya’dan çocuk tacizcilerine yönelik flaş ceza kararı

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Endonezya’dan çocuk tacizcilerine yönelik flaş ceza kararı
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Endonezya'da çocuk tacizi suçuna kimyasal hadım cezası getirildi. Yetkililer, Devlet başkanı tarafından onaylanan cezanın cinsel istismar suçlularına verileceğini söyledi.

Devlet Başkanlığı Sekreterliğinden dün yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, çocukların cinsel istismarını önlemek ve bu suça karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla kimyasal hadımı içeren yeni yasa değişikliğini onayladı.

Yasa kapsamında ceza alanlara yönelik kimyasal hadım uygulaması, azami 2 yılda yerine getirilecek.

Çocuklara cinsel tacizde bulunanlara elektronik kelepçe takılmasının yanı sıra hadım cezası sonrası psikiyatrik ve tıbbi rehabilitasyon uygulanacağı kaydedildi.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ise söz konusu cezayı, "eski çağlara doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Cezaya karşı çıkanlar, bunun cinsel istismar sorununu uzun vadede çözmeyeceğini savunuyor.

 

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