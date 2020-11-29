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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Endonezya'daki yanardağda iki gün sonra 2 patlama

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Endonezya'daki yanardağda iki gün sonra 2 patlama
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda iki günün ardından, bugün de 2 kez patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda gün içerisinde iki kez patlama meydana geldi. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda yerel saatle yerel saatle 09:45’te ve 15:13’te meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 700 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.Patlamanın yaklaşık 3 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 1.5 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

HALKIN KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan Ili Lewotolok Yanardağı’nın çevresindeki sivillerin meydana gelen patlama anında kaçıştığı anlar, cep telefonuyla kayda alındı. Patlama sırasında çığlık atan bir çok sivilin korku dolu anları da kameraya yansıdı.

İKİ GÜN ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ili Lewotolok Yanardağı’nda 27 Kasım tarihinde yerel saatle 05.57’de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıklanmıştı.

Endonezyadaki yanardağda iki gün sonra 2 patlama

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