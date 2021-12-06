Endonezya’daki yanardağ yeniden faaliyete geçti, can kaybı 22’ye yükseldi

Haberin Devamı

Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı, bugün sıcak kül bulutları püskürterek yeniden faaliyete geçti.

Endonezya Afet Azaltma Ajansı yaptığı açıklamada, bugüne kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Semeru Yanardağı Gözlemevi Başkanı Liswanto, “Semeru, Endonezya’daki en aktif volkanlardan biri. 4 Aralıktaki patlamadan önce ve sonra da aktif olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. Bazı insanların evlerine dönerek eşyalarını ve hayvanlarını kontrol etmesinden sonra Liswando, insanlara güvenli mesafede bulunmaları için çağrıda bulunarak, “İnsanların daha tetikte olmaları gerek çünkü potansiyel tehdit halen orada” dedi.

Sumberwuluh bölgesindeki kurtarma ekiplerinin, kurtarma çalışmaları esnasında kötü hava şartlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Müdürü Wuryanto, “Asıl engel hava durumu. Umarım, hava, arama kurtarma çalışmalarımızı kolaylaştıracak şekilde güzel olur” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Zarar gören bin 700’den fazla kişi için, mutfak ve sağlık tesisi kuruldu. İnsanlar, nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi alabilmek için kayıp kişilerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.