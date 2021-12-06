Endonezya’daki yanardağ yeniden faaliyete geçti, can kaybı 22’ye yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalarEmekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi Adım adım işgal hazırlığı...Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi! Adım adım işgal hazırlığı... #RUSYA
Omicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grupOmicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grup!#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLERDünya Haberleri

Endonezya’daki yanardağ yeniden faaliyete geçti, can kaybı 22’ye yükseldi

#ENDONEZYA# Semeru Yanardağı#Can Kaybı
Endonezya’daki yanardağ yeniden faaliyete geçti, can kaybı 22’ye yükseldi

Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 22’ye yükseldi.

Haberin Devamı

Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı, bugün sıcak kül bulutları püskürterek yeniden faaliyete geçti.

Endonezya Afet Azaltma Ajansı yaptığı açıklamada, bugüne kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Semeru Yanardağı Gözlemevi Başkanı Liswanto, “Semeru, Endonezya’daki en aktif volkanlardan biri. 4 Aralıktaki patlamadan önce ve sonra da aktif olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. Bazı insanların evlerine dönerek eşyalarını ve hayvanlarını kontrol etmesinden sonra Liswando, insanlara güvenli mesafede bulunmaları için çağrıda bulunarak, “İnsanların daha tetikte olmaları gerek çünkü potansiyel tehdit halen orada” dedi.

Sumberwuluh bölgesindeki kurtarma ekiplerinin, kurtarma çalışmaları esnasında kötü hava şartlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Müdürü Wuryanto, “Asıl engel hava durumu. Umarım, hava, arama kurtarma çalışmalarımızı kolaylaştıracak şekilde güzel olur” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Zarar gören bin 700’den fazla kişi için, mutfak ve sağlık tesisi kuruldu. İnsanlar, nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi alabilmek için kayıp kişilerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ENDONEZYA# Semeru Yanardağı#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA