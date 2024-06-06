Endonezya'daki Ibu Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda yerel saatle 01.30'da, 07.46'da ve 08.11'de art arda 3 patlama meydana geldiği belirtildi.

Yanardağın lav, kül ve duman püskürttüğü aktarıldı. Bölge sakininin ve turistlerin aktif kraterle en az 7 kilometrelik mesafeyi korumaları gerektiği vurgulandı.

YANARDAĞDAKİ HAREKETLİLİK

Halmahera Adası’nın kuzeybatı kıyısında yer alan bin 325 metre yükseklikteki yanardağda son olarak 1 ve 4 Haziran'da patlama meydana gelmişti. Yanardağ, Mayıs ayından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.