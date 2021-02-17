MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriEndonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı
GeriDünya Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı
Abone Olgoogle-news

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Can kaybının 12'ye çıktığını aktaran bölge yetkilileri, kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan 16 kişinin yaralandığı heyelanda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklanmıştı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi