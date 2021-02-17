Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Can kaybının 12'ye çıktığını aktaran bölge yetkilileri, kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Öte yandan 16 kişinin yaralandığı heyelanda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklanmıştı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.