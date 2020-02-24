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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Endonezya'daki Çinli turistler, koronavirüs endişesiyle vizelerini uzattı

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Endonezya'daki Çinli turistler, koronavirüs endişesiyle vizelerini uzattı
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Endonezya'da bulunan Çinli turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle vizelerini geçici olarak uzattı.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, ülkenin tatil adası Bali'de 600'den fazla Çinli turist, ülkelerindeki Kovid-19 salgını korkusuyla 1 ay süreli ek vize başvurusu yaptı.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığının Bali İdaresi Sözcüsü Putu Surya Dharma, yaptığı açıklamada, Ada'da vize süresi dolan ve virüs nedeniyle ülkelerine dönmek istemeyen Çinlilerin göçmen bürolarına başvurarak, vizelerini uzattıklarını bildirdi.

Başvuruların ücretsiz olduğu bilgisini paylaşan Dharma, Çin'deki salgın durumu nedeniyle pasaport ve vize evrakı gibi geçerli seyahat evraklarıyla acil vize alımının yapabileceğini ifade etti.

Güney Kore için "seyahat" uyarısı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Güney Kore’de Kovid-19 vakasının arttığı, özellikle Daegu ve Gyeongsang Bukdo bölgelerine seyahatten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat’ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle askıya alındığını açıklamıştı.

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