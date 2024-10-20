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Endonezya'da yeni dönem: Subianto göreve başladı

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#Prabowo Subianto#Endonezya#Yemin Töreni
Endonezyada yeni dönem: Subianto göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 14:55

Endonezya devlet başkanı Prabowo Subianto, yemin ederek görevine başladı. Subianto, halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını vurguladı.

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Endonezya'nın 8'inci devlet başkanı seçilen Prabowo Subianto, düzenlenen törenle yemin ederek görevine başladı. Subianto, yaptığı açıklamada, halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını söyledi.

Prabowo Subianto, 50 dakika süren konuşmasında, Endonezya'nın birlik ve beraberlik ortamına ihtiyacı olduğunu belirterek, “Uzun süreli çekişmelere değil, iş birliğine ihtiyacımız var. Endonezya, beş yıl içinde gıda ve enerji konusunda kendi kendine yeten bir ülke olacak” dedi.

Subianto'nun yardımcısı olarak belirlediği, eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu Gibran Rakabuming Raka da yemin ederek görevine başladı.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde Prabowo Subianto'nun, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimi önde tamamladığını duyurdu.

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#Prabowo Subianto#Endonezya#Yemin Töreni

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