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Endonezya'da yanardağdan düşen turist kurtarılamadı

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#Endonezya#Yanardağ Kazası#Turist
Endonezyada yanardağdan düşen turist kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 10:34

Endonezya'daki Rinjani Yanardağı'nda Brezilyalı bir turist yaklaşık 600 metre yükseklikten düştü. Yetkililerin düştüğü bölgede 4 gün boyunca mahsur kalan turistin cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

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Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, 21 Haziran'da Lombok Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na bir rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış gerçekleştirirken, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası mahsur kalan 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins'in cansız bedeninin bulunduğu açıkladı.

Syafii, yaklaşık 4 gün süren yoğun arama çalışmaları neticesinde Marins’in cansız bedeninin termal kameralı dron kullanılarak krater yakınlarında tespit edildiğini belirtti.

Endonezyada yanardağdan düşen turist kurtarılamadı

Syafii, Marins'in ölüm zamanının tam olarak belirlenemediğini söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinin hava koşulları ve arazi şartları nedeniyle aksadığını kaydeden Syafii, Marins’in naaşının yakın bir kamp alanına nakledildiğini duyurdu.

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#Endonezya#Yanardağ Kazası#Turist

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