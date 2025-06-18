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Endonezya'da yanardağ patlaması: Gökyüzü kül bulutlarıyla kaplandı! Uçak seferleri iptal edildi

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#Endonezya#Yanardağ Patlaması#Uçak Seferleri
Endonezyada yanardağ patlaması: Gökyüzü kül bulutlarıyla kaplandı Uçak seferleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 08:24

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan kül bulutu nedeniyle uluslararası uçak şirketleri bölgedeki seferlerini iptal etti.

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Endonezya hava meydanları işletmesi Angkasa Pura Indonesia'dan yapılan açıklamada, volkan faaliyeti nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ve bölgedeki diğer havaalanlarında uçuşların iptal edildiği bildirildi.

İptal edilen uçuşlar arasında Avustralya'dan Jetstar ve Virgin Australia, Hindistan'dan Air India, Yeni Zelanda'dan Air New Zealand, Singapur'dan Singapore Airlines ve Çin'den Juneyao Airlines şirketlerinin seferleri yer aldı.

Endonezya hava yolu şirketi Air Asia'nın da çok sayıda iç hat seferi iptal edildi.

Endonezyada yanardağ patlaması: Gökyüzü kül bulutlarıyla kaplandı Uçak seferleri iptal edildi

LAKİ-LAKİ VOLKANI PATLADI

İki konili bir yanardağ olan Lewotobi'nin Laki-Laki Volkanı'nın dün patlaması sonucu havaya 10 kilometre kül püskürmüş, yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden dahi görünmüştü.

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Volkan faaliyeti nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, küllerin çevreye yayılması nedeniyle yanardağın yakınındaki köyler tahliye edilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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#Endonezya#Yanardağ Patlaması#Uçak Seferleri

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