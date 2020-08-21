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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Endonezya'da üst üste şiddetli depremler

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Endonezya'da üst üste şiddetli depremler
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos’ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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