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Endonezya'da son durum: Can kaybı artıyor...

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması
Endonezyada son durum: Can kaybı artıyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 11:48

Şiddetli yağışların etkisi altına aldığı Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e, kaybolanların sayısının ise 35'e yükseldiği bildirildi.

Kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Selden bin 543 ailenin etkilendiği, üç bölge ve bir kasabada en az 249 ev, pirinç tarlaları dahil 225 hektarlık tarım arazisi, 19 köprü ve ana yolların çoğunun hasar gördüğü ifade edildi.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Batı Sumatra'da şiddetli yağışların "bulut tohumlama" yoluyla hafifletilmesinin planlandığını aktardı.

Endonezyada son durum: Can kaybı artıyor...

Öte yandan cumartesi akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Batı Sumatra eyaletinde sel, toprak kaymasının yanı sıra Marapi Yanardağı çevresindeki volkanik kül ve kaya parçalarından oluşan soğuk lav akışına yol açmıştı.

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#Endonezya#Sel#Toprak Kayması

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