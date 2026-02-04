×
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda peş peşe patlamalar

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, 3 saatte 7 kez patlayarak yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttü. Yanardağın çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, bölgedeki nehir kıyılarında tüm faaliyetler yasaklandı.

Antara ajansının Semeru Yanardağı Gözlem Noktası'na dayandırdığı haberine göre, Java Adası'nın Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda sabah saatlerinde 7 kez volkanik hareketlilik gözlendi.

İlki yerel saatle 04.58’de başlayan patlamalar, 08.02’ye kadar devam etti ve 300 ila 800 metreye kadar küller yükseldi.

BÖLGEDE SIKI TEDBİRLER ALINDI

Yetkililer, patlamalar nedeniyle zirvenin güneydoğu kesiminde 13 kilometre boyunca ve bu bölgenin ötesindeki nehir kıyılarının 500 metre çevresinde tüm faaliyetleri durdurdu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ var.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan arasında gösteriliyor.​​​​​​​

