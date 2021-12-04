Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama! Filmleri aratmayan görüntüler...

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi.



KÜL BULUTU HER YERİ KAPLADI



Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu .Kül bulutları o kadar yoğunlaştı ki, tüm güneş ışığı engellendiğinden bölge karanlığa gömüldü.



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