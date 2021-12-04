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Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama! Filmleri aratmayan görüntüler...

#Endonezya#Yanardağ Patlaması#Dünya

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı. Bölgeden gelen görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi.

KÜL BULUTU HER YERİ KAPLADI

Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu .Kül bulutları o kadar yoğunlaştı ki, tüm güneş ışığı engellendiğinden bölge  karanlığa gömüldü.

Endonezyada Semeru Yanardağında patlama Filmleri aratmayan görüntüler...


FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK, TAHLİYELER SÜRÜYOR

Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı, bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.
Endonezyada Semeru Yanardağında patlama Filmleri aratmayan görüntüler...


3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, en son Ocak ayında faaliyete geçmişti. Volkandan püsküren küllerin 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaşması bekleniyor.

347 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yine Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı da yıl içerisinde  birçok kez kül püskürtmüştü. 2010'da 2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Endonezya#Yanardağ Patlaması#Dünya

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