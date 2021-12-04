Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama! Filmleri aratmayan görüntüler...

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağında yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi.FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ
KÜL BULUTU HER YERİ KAPLADI
Yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu .Kül bulutları o kadar yoğunlaştı ki, tüm güneş ışığı engellendiğinden bölge karanlığa gömüldü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler film
sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı. ÖLÜ YA DA YARALI YOK, TAHLİYELER SÜRÜYOR
Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadı, bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor.
3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, en son Ocak ayında faaliyete geçmişti. Volkandan püsküren küllerin 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaşması bekleniyor.347 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Yine Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı da yıl içerisinde birçok kez kül püskürtmüştü. 2010'da 2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.